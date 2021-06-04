Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Diego Costa bitti bitiyor! İşte Kartal'ın teklifi
Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş'ta dört bir koldan transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılar, Aboubakar'la henüz anlaşma sağlayamadı. Gündemine dünya yıldızı Diego Costa'yı alan Beşiktaş yönetimi, transferde girişimlerini hızlandırdı. İşte Kartal'ın golcü futbolcu için yaptığı teklif... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, Diego Costa'ya imza attırmaya artık çok yakın. Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek Beşiktaş'ta yönetim alternatifli ve güçlü bir kadro kurulmak için kollar sıvandı. Teknik direktör Yalçın ile yola devam etme kararı alan siyahbeyazlılar, santrfor bölgesini dünyaca ünlü bir yıldızla güçlendirmeyi planlıyor. Aboubakar ile yeni kontrat konusunda anlaşma sağlayamayan yönetim bir süre önce Costa'nın peşine düştü.
KURMAYLARLA GÖRÜŞTÜ
Fotomaç'ın haberine göre, bonservisi elinde bulunan ve senelik 4 milyon euro isteyen yıldız oyuncuya 2 milyon euro net + bonuslar şeklinde bir teklifte bunan Beşiktaş yönetimi, transferi yakın zamanda sonuçlandırmayı amaçlıyor. Costa'nın menajeri de siyah-beyazlı kurmaylarla yaptığı görüşmeyi doğruladı ve 32 yaşındaki santrforun transfere sıcak baktığını ifade etti. İspanyol forvetin temsilcisi Pedro Santos, oyuncunun Beşiktaş'a transferi ile ilgili önemli bilgiler verdi:
BÜYÜK PARAYI REDDETTİ
"Beşiktaş benimle bir süredir görüşüyor. Diego da, Beşiktaş'ta oynama fikrine sıcak bakıyor. Çünkü iyi bir projieyle geldiler ve Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacaklar. Bunlar önemli faktörler. Diego parayı öncelik olarak görmüyor. Avrupa, yarışmacı bir ekipte oynamak istiyor. Bugün Suudi Arabistan'ta bir kulüp büyük bir para teklif etti. Ama Diego kabul etmedi. Beşiktaş'ta oynamayı istiyor. Ama resmi teklif görmemiz gerekiyor"
Ocak ayından beri kulüpsüz durumda olan Costa, son olarak İspanya La Liga ekibi Atletico Madrid'de forma giydi. Ligde 7 maça çıkan Brezilya asıllı İspanyol futbolcu 2 gol attı.
Chelsea, Vigo, Braga, Valladolid, Atletico gibi takımlarda 475 maça çıkan 32 yaşındaki oyuncu, 181 gol, 71 asist üretti. 24 kez formasını giydiği İspanya milli takımında da 10 gol kaydetti.
DiEGO COSTA KİMDİR?
D. TARiHi: 7 EKiM 1988
UYRUĞU: iSPANYA
BOY: 1.86 /
KiLO: 85
POZiSYON: SANTRAFOR
KULÜBÜ: KULÜPSÜZ
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