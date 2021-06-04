BÜYÜK PARAYI REDDETTİ

"Beşiktaş benimle bir süredir görüşüyor. Diego da, Beşiktaş'ta oynama fikrine sıcak bakıyor. Çünkü iyi bir projieyle geldiler ve Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacaklar. Bunlar önemli faktörler. Diego parayı öncelik olarak görmüyor. Avrupa, yarışmacı bir ekipte oynamak istiyor. Bugün Suudi Arabistan'ta bir kulüp büyük bir para teklif etti. Ama Diego kabul etmedi. Beşiktaş'ta oynamayı istiyor. Ama resmi teklif görmemiz gerekiyor"