04 Haziran 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Bernard Mensah ve Adem Ljajic'in yerine Gedson Fernandes hamlesi!

Beşiktaş'ta iki isim yerine Gedson hamlesi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.06.2021

'ta yeni sezon öncesi 'nde rekabet edecek kuvvetli bir kadro oluşturmak adına transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılarda, takımdan ayrılan ve 'nın ilgilendiği 'in yerine düşünülen isim . İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

, 'ne daha kaliteli bir ekip ile gitmek adına transferde nokta atışı yapacak.

Sabah'ın haberine göre, siyah-beyazlılar, 'e ekibi 'dan gelen teklif ile birlikte harekete geçti. Mensah'ın da kiralık sözleşmesinin bitmesi ile birlikte bu bölgeye yeni isim arayışına giren yönetim, 'e gözünü çevirdi.

Geçen sezon G.Saray'a ligin ikinci yarısında gelen Portekizli yıldız, takımı 'ya geri döndü. Şampiyonlar Ligi artısını da kullanarak Benfica'nın kapısını çalacak olan Beşiktaş, oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak için teklifini yapacak.

ekibinin bu öneriye sıcak bakmaması halinde ise bu sezon G.Saray'ın yaptığı gibi sadece kiralama teklifini ileteceği öğrenildi.

22 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 17 lig maçında sahaya çıkıp 3 asist yaparken, oynadığı 1 karşılaşmasında ise 1 gol buldu.

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