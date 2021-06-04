Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Bernard Mensah ve Adem Ljajic'in yerine Gedson Fernandes hamlesi!
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi Şampiyonlar Ligi'nde rekabet edecek kuvvetli bir kadro oluşturmak adına transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah beyazlılarda, takımdan ayrılan Bernard Mnesah ve CSKA Moskova'nın ilgilendiği Adem Ljajic'in yerine düşünülen isim Gedson Fernandes. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne daha kaliteli bir ekip ile gitmek adına transferde nokta atışı yapacak.
Sabah'ın haberine göre, siyah-beyazlılar, Adem Ljajic'e Rus ekibi CSKA Moskova'dan gelen teklif ile birlikte harekete geçti. Mensah'ın da kiralık sözleşmesinin bitmesi ile birlikte bu bölgeye yeni isim arayışına giren yönetim, Gedson Fernandes'e gözünü çevirdi.
Geçen sezon G.Saray'a ligin ikinci yarısında gelen Portekizli yıldız, takımı Benfica'ya geri döndü. Şampiyonlar Ligi artısını da kullanarak Benfica'nın kapısını çalacak olan Beşiktaş, oyuncuyu satın alma opsiyonlu kiralamak için teklifini yapacak.
Portekiz ekibinin bu öneriye sıcak bakmaması halinde ise bu sezon G.Saray'ın yaptığı gibi sadece kiralama teklifini ileteceği öğrenildi.
22 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon 17 lig maçında sahaya çıkıp 3 asist yaparken, oynadığı 1 Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında ise 1 gol buldu.
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