Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kritik toplantı! Ahmet Nur Çebi Sergen Yalçın ve Emre Kocadağ...
Sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta, Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ ve Sergen Yalçın arasında yeni sezona dair geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleşti. Şampiyon hoca Sergen Yalçın, isteklerini 4 maddede sıraladı. Yapılan görüşmede, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Jeremain Lens, Douglas, Adem Ljajic, Umut Nayir ve Güven Yalçın'ın geleceğine dair kararlar alındı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ ve Sergen Yalçın arasında detaylı bir toplantı gerçekleşti. Sabah'ta yer alan habere göre, yeni sezon öncesi tecrübeli teknik adam isteklerini sıraladı.
Kiralık anlaşmaları biten Valentine Rosier ve Rachid Ghezzal'ın takımda kalmasını isteyen Sergen Yalçın aksi bir durumda aynı kalitede iki isim talep etti.
Sergen Yalçın, Jeremain Lens ve Douglas'ın gidişine vize verdi. Deneyimli teknik adam, bu iki oyuncuyu kadroda görmek istemediğini yönetime iletti.
48 yaşındaki çalıştırıcı, CSKA Moskova'nın istediği Adem Ljajic'in satışını da onayladı.
Umut Nayir'a teklif gelmesi durumunda satılmasına onay veren Yalçın, Güven Yalçın'ın ise takımda kalmasından yana olduğunun altını çizdi.
Asbaşkan Emre Kocadağ ile kurulan uyumun takıma da yarar sağladığı ve şampiyonluğa taşıdığını da hatırlatan Yalçın'ın, Ümraniye'deki bazı idarecilerle ilgili de görüşlerini aktardığı öğrenildi.
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