04 Haziran 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kritik toplantı! Ahmet Nur Çebi Sergen Yalçın ve Emre Kocadağ...

Sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta, Başkan Ahmet Nur Çebi, Asbaşkan Emre Kocadağ ve Sergen Yalçın arasında yeni sezona dair geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleşti. Şampiyon hoca Sergen Yalçın, isteklerini 4 maddede sıraladı. Yapılan görüşmede, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Jeremain Lens, Douglas, Adem Ljajic, Umut Nayir ve Güven Yalçın'ın geleceğine dair kararlar alındı. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kritik toplantı! Ahmet Nur Çebi Sergen Yalçın ve Emre Kocadağ...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.06.2021

'ta Başkan , Asbaşkan ve arasında detaylı bir toplantı gerçekleşti. Sabah'ta yer alan habere göre, yeni sezon öncesi tecrübeli teknik adam isteklerini sıraladı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kritik toplantı! Ahmet Nur Çebi Sergen Yalçın ve Emre Kocadağ...

Kiralık anlaşmaları biten ve 'ın takımda kalmasını isteyen aksi bir durumda aynı kalitede iki isim talep etti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kritik toplantı! Ahmet Nur Çebi Sergen Yalçın ve Emre Kocadağ...

, ve 'ın gidişine vize verdi. Deneyimli teknik adam, bu iki oyuncuyu kadroda görmek istemediğini yönetime iletti.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kritik toplantı! Ahmet Nur Çebi Sergen Yalçın ve Emre Kocadağ...

48 yaşındaki çalıştırıcı, 'nın istediği 'in satışını da onayladı.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kritik toplantı! Ahmet Nur Çebi Sergen Yalçın ve Emre Kocadağ...

'a teklif gelmesi durumunda satılmasına onay veren Yalçın, 'ın ise takımda kalmasından yana olduğunun altını çizdi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kritik toplantı! Ahmet Nur Çebi Sergen Yalçın ve Emre Kocadağ...

Asbaşkan ile kurulan uyumun takıma da yarar sağladığı ve şampiyonluğa taşıdığını da hatırlatan Yalçın'ın, Ümraniye'deki bazı idarecilerle ilgili de görüşlerini aktardığı öğrenildi.

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