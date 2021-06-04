04 Haziran 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Aboubakar'a rest! Fenerbahçe gerilimi

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer harekatı devam ediyor. Yıldız golcü Vincent Aboubakar'la yapılan görüşmelerde henüz bir netice alamayan siyah beyazlılarda, Başkan Ahmet Nur Çebi'ye Aboubakar'ın Fenerbahçe'ye transferi sorusu soruldu. Başkan Çebi buna karşılık, Aboubakar'a resti çekti ve "İstediği takıma gidebilir" dedi. İşte o sözler...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Aboubakar'a rest! Fenerbahçe gerilimi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 04.06.2021

Beşiktaşlı 'ın durumu belirsizliğini korurken, forvetin menajerinin tavrı siyah- beyazlıları çileden çıkardı. Başkan 'nin pazartesi akşamı Aboubakar'ın menajeri ile görüştü.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Aboubakar'a rest! Fenerbahçe gerilimi

Fotomaç'ın haberine göre, oyuncunun İsrailli menajeri "Eğer anlaşamazsa oyuncum 'de oynayacak" restini çekince, Başkan Çebi'den karşılık anında geldi: "İstediği yere gidebilir!" bunun üzerine geri adım atarak "Gelecek hafta bir kez daha bir araya gelelim. Son kararımızı verelim" derken, Başkan ikinci resti de gördü ve "Bir daha rakam üzerinden bir görüşme olmayacak. Şartlarımızı kabul ediyorsanız, gelin imzayı atalım. Yoksa boşuna vakit kaybetmeyelim" dedi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Aboubakar'a rest! Fenerbahçe gerilimi

Başkan Çebi sözlerini şöyle tamamladı: "Aboubakar'ın herhangi bir rakibime gitmesinden rahatsız olsam. Benim şartlarım belli. Kimseye tutkulu falan değilim. Gelen ağam, giden paşam!"

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Aboubakar'a rest! Fenerbahçe gerilimi

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