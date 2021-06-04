Son dakika transfer haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Aboubakar'a rest! Fenerbahçe gerilimi
Beşiktaş'ta yeni sezon transfer harekatı devam ediyor. Yıldız golcü Vincent Aboubakar'la yapılan görüşmelerde henüz bir netice alamayan siyah beyazlılarda, Başkan Ahmet Nur Çebi'ye Aboubakar'ın Fenerbahçe'ye transferi sorusu soruldu. Başkan Çebi buna karşılık, Aboubakar'a resti çekti ve "İstediği takıma gidebilir" dedi. İşte o sözler...
Beşiktaşlı Vincent Aboubakar'ın durumu belirsizliğini korurken, Kamerunlu forvetin menajerinin tavrı siyah- beyazlıları çileden çıkardı. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin pazartesi akşamı Aboubakar'ın menajeri Pini Zahavi ile görüştü.
Fotomaç'ın haberine göre, Kamerunlu oyuncunun İsrailli menajeri "Eğer anlaşamazsa oyuncum Fenerbahçe'de oynayacak" restini çekince, Başkan Çebi'den karşılık anında geldi: "İstediği yere gidebilir!" Zahavi bunun üzerine geri adım atarak "Gelecek hafta bir kez daha bir araya gelelim. Son kararımızı verelim" derken, Başkan ikinci resti de gördü ve "Bir daha rakam üzerinden bir görüşme olmayacak. Şartlarımızı kabul ediyorsanız, gelin imzayı atalım. Yoksa boşuna vakit kaybetmeyelim" dedi.
Başkan Çebi sözlerini şöyle tamamladı: "Aboubakar'ın herhangi bir rakibime gitmesinden rahatsız olsam. Benim şartlarım belli. Kimseye tutkulu falan değilim. Gelen ağam, giden paşam!"
Beşiktaş'ın Vincent Aboubakar için son teklifi 1 milyon euro garanti ücret. 500 bin euro garanti puan başı bonusu. 500 bin euro da şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi bonusu.
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