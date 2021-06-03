03 Haziran 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Steven Caulker'a resmi teklifi iletti!

Beşiktaş resmi teklifini iletti! Süper Lig ekibinden...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 Giriş Tarihi: 03.06.2021

Sezonu çifte şampiyonlukla kapatan , ile sözleşmesi sona eren Steven 'a resmi teklifini iletti. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Sezonu 2 kupayla kapatan ve gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak , defans hattını güçlendirmek istiyor.

beIN Sports'un haberine göre; Siyah-beyazlılar, Aytemiz ile sözleşmesi sona eren Steven 'a resmi teklifini iletti.

2019 yılından beri Akdeniz temsilcisinin formasını giyen 29 yaşındaki stoper, geçtiğimiz yıl 37 maça çıkarken 4 gol, 2 asistlik katkı sağladı.

Yıldız isim imzayı attı! Beşiktaş ve F.Bahçe'nin istiyordu haberin devamı

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