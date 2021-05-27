Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın kalesine İspanyol kule! İşte o teklif
Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'na gelen teklifler, siyah beyazlı takımı harekete geçirdi. Kartal bir çok ismi listesine alırken, İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş'ın 1.90'lık boyuyla dikkat çeken İspanyol kaleciyle ilgilendiği öne sürüldü. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Sezonu çifte kupa ile kapatan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.
Devler Ligi'nde mücadele edecek alternatifli bir kadro kurmak için harekete geçen siyah-beyazlılar, kaleci arayışlarına devam ediyor.
Beşiktaş'ın transferde kaleci takviyesi yapacağına dair iddialar güçlenirken, İspanyol basını sürpriz bir ismi siyah-beyazlılara yazdı.
İspanya basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre Kartal'ın, 34 yaşındaki tecrübeli eldiven Antonio Adan için Sporting Lizbon'a yaklaşık 1 milyon Euro yıllık ücret teklif ettiği ancak Portekiz ekibinin oyuncuyu bırakmak istemediği ifade edildi.
Bu sezon Avrupa'nın en az gol yiyen kalecilerinden biri olan Antonio Adan için Beşiktaş'ın bir teklif daha yapabileceği vurgulandı.
Kulübüyle 1 senelik daha sözleşmesi bulunan İspanyol kalecinin güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.
İspanyol kaleci Antonio Adan profesyonel kulüp kariyeri boyuncu 313 resmi maçta forma giydi.
34 yaşındaki file bekçisi, bugüne kadar en çok Real Betis'te (165 maç) görev yaparken, Real Madrid Castilla'da 84, Sporting Lizbon'da 37, Real Madrid'de 18, Atletico Madrid'de 7, Cagliari'de de 2 maçta oynadı. (Fotomaç)
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