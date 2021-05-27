27 Mayıs 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın kalesine İspanyol kule! İşte o teklif

Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'na gelen teklifler, siyah beyazlı takımı harekete geçirdi. Kartal bir çok ismi listesine alırken, İspanyol basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Beşiktaş'ın 1.90'lık boyuyla dikkat çeken İspanyol kaleciyle ilgilendiği öne sürüldü. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın kalesine İspanyol kule! İşte o teklif
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.05.2021

Sezonu çifte kupa ile kapatan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın kalesine İspanyol kule! İşte o teklif

'nde mücadele edecek alternatifli bir kadro kurmak için harekete geçen siyah-beyazlılar, kaleci arayışlarına devam ediyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın kalesine İspanyol kule! İşte o teklif

Beşiktaş'ın transferde kaleci takviyesi yapacağına dair iddialar güçlenirken, basını sürpriz bir ismi siyah-beyazlılara yazdı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın kalesine İspanyol kule! İşte o teklif

basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre 'ın, 34 yaşındaki tecrübeli eldiven için 'a yaklaşık 1 milyon Euro yıllık ücret teklif ettiği ancak ekibinin oyuncuyu bırakmak istemediği ifade edildi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın kalesine İspanyol kule! İşte o teklif

Bu sezon 'nın en az gol yiyen kalecilerinden biri olan için Beşiktaş'ın bir teklif daha yapabileceği vurgulandı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın kalesine İspanyol kule! İşte o teklif

Kulübüyle 1 senelik daha sözleşmesi bulunan kalecinin güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın kalesine İspanyol kule! İşte o teklif

kaleci profesyonel kulüp kariyeri boyuncu 313 resmi maçta forma giydi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın kalesine İspanyol kule! İşte o teklif

34 yaşındaki file bekçisi, bugüne kadar en çok 'te (165 maç) görev yaparken, Castilla'da 84, 'da 37, Real Madrid'de 18, 'de 7, 'de de 2 maçta oynadı. (Fotomaç)

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