27 Mayıs 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi: Beşiktaş Hatayspor'un golcüsü Mame Diouf'a talip oldu! İşte o teklif...
Beşiktaş gelecek sezonda kadrosuna yeni bir golcü katmak istiyor. Siyah beyazlılar aradığını Süper Lig'de buldu. Bu sezon Hatayspor formasıyla 19 gol atan Mame Diouf, gelecek sezon Kartal olacak. İşte Beşiktaş'ın 33 yaşındaki oyuncuya teklifi... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Aboubakar'ın durumunun belirsizliği nedeniyle santrfor arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta gündeme gelen ilk isim ise Mame Diouf oldu. Hatayspor ile geçtiğimiz sezon 38 maçta 19 gol 5 asist yapan futbolcu için girişimler başladı. Senegal basınında, Diouf'un İstanbul macerasına hazır olduğu yazıldı. Hatayspor ile sözleşmesi biten 33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık anlaşma imzalayacağı iddia edildi. (Fotomaç)
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