27 Mayıs 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Hatayspor'un golcüsü Mame Diouf'a talip oldu! İşte o teklif...

Golleriyle dikkat çekmişti! Beşiktaş transferi bitiriyor
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.05.2021

gelecek sezonda kadrosuna yeni bir golcü katmak istiyor. Siyah beyazlılar aradığını Süper Lig'de buldu. Bu sezon formasıyla 19 gol atan Mame Diouf, gelecek sezon Kartal olacak. İşte Beşiktaş'ın 33 yaşındaki oyuncuya teklifi... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'ın durumunun belirsizliği nedeniyle santrfor arayışlarını sürdüren 'ta gündeme gelen ilk isim ise Mame Diouf oldu. ile geçtiğimiz sezon 38 maçta 19 gol 5 asist yapan futbolcu için girişimler başladı. Senegal basınında, Diouf'un İstanbul macerasına hazır olduğu yazıldı. Hatayspor ile sözleşmesi biten 33 yaşındaki tecrübeli futbolcunun 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık anlaşma imzalayacağı iddia edildi. (Fotomaç)

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