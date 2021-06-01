01 Haziran 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Domagoj Vida'ya teklif bekliyor!

Beşiktaş yıldız isme teklif bekliyor!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 01.06.2021

Sezonu çifte kupayla kapatan , kadrosunu takviyelerle güçlendirmek istiyor. Ücretinde uygun bir indirime gitmesi durumunda Vida'yla sözleşme yenilemek isteyen siyah-beyazlılar, Hırvat yıldıza teklif gelmesi halinde ise buna sıcak bakabilir. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Yönetim, 3.7 milyon euro'yu bulan maaşıyla takımda en fazla kazanan isim olan ile yeni sözleşme görüşmelerine başlarken maaşın 2 milyon euro seviyelerine çekilmesi ve 3 yıllık kontrat yapılması planlanıyor. ile 'de boy gösterecek olan Vida için teklif gelirse de değerlendirmeye alınacak.

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