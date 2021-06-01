Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Domagoj Vida'ya teklif bekliyor!

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, kadrosunu takviyelerle güçlendirmek istiyor. Ücretinde uygun bir indirime gitmesi durumunda Vida'yla sözleşme yenilemek isteyen siyah-beyazlılar, Hırvat yıldıza teklif gelmesi halinde ise buna sıcak bakabilir. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Yönetim, 3.7 milyon euro'yu bulan maaşıyla takımda en fazla kazanan isim olan Domagoj Vida ile yeni sözleşme görüşmelerine başlarken maaşın 2 milyon euro seviyelerine çekilmesi ve 3 yıllık kontrat yapılması planlanıyor. Hırvatistan Milli Takımı ile EURO 2020'de boy gösterecek olan Vida için teklif gelirse de değerlendirmeye alınacak.

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