01 Haziran 2021, Salı
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Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Domagoj Vida'ya teklif bekliyor!
Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, kadrosunu takviyelerle güçlendirmek istiyor. Ücretinde uygun bir indirime gitmesi durumunda Vida'yla sözleşme yenilemek isteyen siyah-beyazlılar, Hırvat yıldıza teklif gelmesi halinde ise buna sıcak bakabilir. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Yönetim, 3.7 milyon euro'yu bulan maaşıyla takımda en fazla kazanan isim olan Domagoj Vida ile yeni sözleşme görüşmelerine başlarken maaşın 2 milyon euro seviyelerine çekilmesi ve 3 yıllık kontrat yapılması planlanıyor. Hırvatistan Milli Takımı ile EURO 2020'de boy gösterecek olan Vida için teklif gelirse de değerlendirmeye alınacak.
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