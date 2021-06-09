Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın transfer hamleleri belli oldu! Serge Aka, Stevan Jovetic, Marko Livaja ve Kolo Muani... | BJK haberleri...
Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı alarak sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarına başladı. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'ne büyük önem veren Beşiktaş, kaliteli isimleri kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda yeni isimler listeye eklendi. Sergen Yalçın'ın hazırladığı transfer listesinde, Serge Aka, Stevan Jovetic, Marko Livaja ve Kolo Muani gibi isimler yer aldı. İşte detaylar... (Beşiktaş BJK spor haberleri)
Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. Sergen Yalçın'ın transfer listesine yeni isimler de eklendi.
VALENTINE ROSIER
Beşiktaş'a transfer olabilmek için direnen Valentine Rosier için Kartal resmi teklifini iletti. Beşiktaş, 500 bin euro kiralama bedeli ve 2.5 milyon euro satın alma opsiyonu olarak teklif verdi.
RACHID GHEZZAL
"Leicester City ve Beşiktaş henüz anlaşma sağlamadı. Ancak ben anlaşmalarını çok isterim. Beşiktaş'ta kalmak istiyorum." ifadeleriyle röportaj veren Rachid Ghezzal ile yapılan ilk görüşmeden olumsuz sonuç çıktı. Cezayirli yıldız ile yıllık ücret üzerinden anlaşma sağlanamadı.
GEDSON FERNANDES
Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes'i kiralamak için girişimlerini sürdürüyor. "Gelişim için Türkiye oldukça uygun" diyen Portekizli yıldız Kartal'a da yeşil ışık yaktı. Devler Ligi önemli bir faktör olarak gözüküyor.
SERGE AKA
Transfer çalışmalarını sürdüren Kartal'da yeni bir isim gündeme geldi. Mısır Premier Lig'i ekiplerinden El-Gouna'da forma giyen Fildişili orta saha oyuncusu Serge Arnaud Aka, Kartal'ın listesinde yer alıyor.
KOLO MUANI
Beşiktaş'ın ilgilendiği isimlerden biri de Nantes forması giyen Kolo Guani oldu. Guani için devreye giren 2 takım çekildi. Beşiktaş masadaki tek takım olarak görüşmeleri sürdürüyor. Fransa'da Nantes forması giyen 1,87'lik Muani, geçtiğimiz sezon forma bulduğu takımının hücumdaki önemli isimlerinden biri oldu.
TEEMU PUKKI
Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın bu pozisyonda alternatifleri oldukça fazla. İngiltere Premier Lig ekiplerindne Norwich City forması giyen Teemu Pukki listeye giriş yaptı. Pukki, geçtiğimiz sezon 41 maçta attığı 26 gol ve 4 asistle takımını tekrar Premier Lig'e taşıdı.
MARKO LIVAJA
Siyah beyazlı kulübün Hırvat sol kanat oyuncusu ile bir görüşme gerçekleştirdiği, bu görüşmeyi de Erdal Torunoğulları'nın yaptığı öğrenildi. Hırvat kanat futbolcusu Beşiktaş'tan yıllık 1.7 milyon euro para talep etti. Beşiktaş'ın Livaja ile temasları devam ediyor.
STEVAN JOVETIC
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, kaliteli golcü arayışlarını sürdürüyor. Kartal, Diego Costa, Dzeko gibi isimlerle de ilgilendi ancak rotasını Stevan Jovetic'e çevirdi. Granada'nın ilgilendiği Jovetic için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Nice gibi ekipler de devrede. Kartal, Devler Ligi kozunu kullanacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Son dakika haberleri: Sokağa çıkma yasakları bitiyor mu? Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler kabine toplantısında!
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig