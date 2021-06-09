MARKO LIVAJA

Siyah beyazlı kulübün Hırvat sol kanat oyuncusu ile bir görüşme gerçekleştirdiği, bu görüşmeyi de Erdal Torunoğulları'nın yaptığı öğrenildi. Hırvat kanat futbolcusu Beşiktaş'tan yıllık 1.7 milyon euro para talep etti. Beşiktaş'ın Livaja ile temasları devam ediyor.