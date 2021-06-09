09 Haziran 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın transfer hamleleri belli oldu! Serge Aka, Stevan Jovetic, Marko Livaja ve Kolo Muani... | BJK haberleri...

Son dakika transfer haberleri... Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı alarak sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarına başladı. Özellikle UEFA Şampiyonlar Ligi'ne büyük önem veren Beşiktaş, kaliteli isimleri kadrosuna katmak istiyor. Bu doğrultuda yeni isimler listeye eklendi. Sergen Yalçın'ın hazırladığı transfer listesinde, Serge Aka, Stevan Jovetic, Marko Livaja ve Kolo Muani gibi isimler yer aldı. İşte detaylar... (Beşiktaş BJK spor haberleri)

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın transfer hamleleri belli oldu! Serge Aka, Stevan Jovetic, Marko Livaja ve Kolo Muani... | BJK haberleri...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 09.06.2021

Son şampiyon Beşiktaş, gelecek sezon transfer çalışmalarına devam ediyor. 'ın transfer listesine yeni isimler de eklendi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın transfer hamleleri belli oldu! Serge Aka, Stevan Jovetic, Marko Livaja ve Kolo Muani... | BJK haberleri...

VALENTINE ROSIER

Beşiktaş'a transfer olabilmek için direnen için Kartal resmi teklifini iletti. Beşiktaş, 500 bin euro kiralama bedeli ve 2.5 milyon euro satın alma opsiyonu olarak teklif verdi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın transfer hamleleri belli oldu! Serge Aka, Stevan Jovetic, Marko Livaja ve Kolo Muani... | BJK haberleri...

RACHID GHEZZAL

" ve Beşiktaş henüz anlaşma sağlamadı. Ancak ben anlaşmalarını çok isterim. Beşiktaş'ta kalmak istiyorum." ifadeleriyle röportaj veren Rachid Ghezzal ile yapılan ilk görüşmeden olumsuz sonuç çıktı. Cezayirli yıldız ile yıllık ücret üzerinden anlaşma sağlanamadı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın transfer hamleleri belli oldu! Serge Aka, Stevan Jovetic, Marko Livaja ve Kolo Muani... | BJK haberleri...

GEDSON FERNANDES

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Gedson Fernandes'i kiralamak için girişimlerini sürdürüyor. "Gelişim için Türkiye oldukça uygun" diyen Portekizli yıldız Kartal'a da yeşil ışık yaktı. Devler Ligi önemli bir faktör olarak gözüküyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın transfer hamleleri belli oldu! Serge Aka, Stevan Jovetic, Marko Livaja ve Kolo Muani... | BJK haberleri...

SERGE AKA

Transfer çalışmalarını sürdüren Kartal'da yeni bir isim gündeme geldi. Mısır Premier Lig'i ekiplerinden El-Gouna'da forma giyen Fildişili orta saha oyuncusu Serge Arnaud Aka, Kartal'ın listesinde yer alıyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın transfer hamleleri belli oldu! Serge Aka, Stevan Jovetic, Marko Livaja ve Kolo Muani... | BJK haberleri...

KOLO MUANI

Beşiktaş'ın ilgilendiği isimlerden biri de Nantes forması giyen Kolo Guani oldu. Guani için devreye giren 2 takım çekildi. Beşiktaş masadaki tek takım olarak görüşmeleri sürdürüyor. Fransa'da Nantes forması giyen 1,87'lik Muani, geçtiğimiz sezon forma bulduğu takımının hücumdaki önemli isimlerinden biri oldu.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın transfer hamleleri belli oldu! Serge Aka, Stevan Jovetic, Marko Livaja ve Kolo Muani... | BJK haberleri...

TEEMU PUKKI

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın bu pozisyonda alternatifleri oldukça fazla. İngiltere Premier Lig ekiplerindne Norwich City forması giyen listeye giriş yaptı. Pukki, geçtiğimiz sezon 41 maçta attığı 26 gol ve 4 asistle takımını tekrar Premier Lig'e taşıdı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın transfer hamleleri belli oldu! Serge Aka, Stevan Jovetic, Marko Livaja ve Kolo Muani... | BJK haberleri...

MARKO LIVAJA

Siyah beyazlı kulübün Hırvat sol kanat oyuncusu ile bir görüşme gerçekleştirdiği, bu görüşmeyi de Erdal Torunoğulları'nın yaptığı öğrenildi. Hırvat kanat futbolcusu Beşiktaş'tan yıllık 1.7 milyon euro para talep etti. Beşiktaş'ın Livaja ile temasları devam ediyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın transfer hamleleri belli oldu! Serge Aka, Stevan Jovetic, Marko Livaja ve Kolo Muani... | BJK haberleri...

STEVAN JOVETIC

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, kaliteli golcü arayışlarını sürdürüyor. Kartal, , Dzeko gibi isimlerle de ilgilendi ancak rotasını 'e çevirdi. Granada'nın ilgilendiği Jovetic için Beşiktaş, Fenerbahçe ve Nice gibi ekipler de devrede. Kartal, Devler Ligi kozunu kullanacak.

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