01 Haziran 2021, Salı
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Son dakika transfer haberi: Hajduk Split resmen açıkladı! Umut Nayir Beşiktaş'a dönüyor
Beşiktaş'ın 2020-2021 sezonu başında Hırvatistan'ın Hajduk Split takımına kiralık olarak gönderdiği Umut Nayir, siyah beyazlı takıma geri dönüyor. Hırvat ekibinden yapılan resmi açıklamaya göre, 27 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Sezon başında Beşiktaş'tan Hajduk Split'e kiralık olarak giden Umut Nayir'ın satın alma opsiyonu kullanılmayacak.
Hırvat kulübünden konuyla ilgili açıklama yapılırken, 27 yaşındaki futbolcuya katkıları için teşekkür edildi.
Umut Nayir'in Hırvat kulübündeki satın alma opsiyonu ise 400 bin Euro'ydu.
Umut Nayir, bu sezon Split'te çıktığı 29 maçta, 6 gol ve 1 asist kaydetti.
İşte Hajduk Split'in açıklaması:
Umut Nayir, Darko Todorović i Nihad Mujakić više nisu igrači Hajduka • https://t.co/vsB2slbDeb #Hajduk pic.twitter.com/7ndbkmVXLj— HNK Hajduk Split (@hajduk) June 1, 2021
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