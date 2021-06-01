01 Haziran 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Hajduk Split resmen açıkladı! Umut Nayir Beşiktaş'a dönüyor

Kulübü resmen açıkladı! Beşiktaş'a dönüyor
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 01.06.2021 Giriş Tarihi: 01.06.2021

'ın 2020-2021 sezonu başında 'ın takımına kiralık olarak gönderdiği , siyah beyazlı takıma geri dönüyor. ekibinden yapılan resmi açıklamaya göre, 27 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunun kullanılmayacağı belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

Sezon başında 'tan 'e kiralık olarak giden 'ın satın alma opsiyonu kullanılmayacak.

kulübünden konuyla ilgili açıklama yapılırken, 27 yaşındaki futbolcuya katkıları için teşekkür edildi.

Umut Nayir'in Hırvat kulübündeki satın alma opsiyonu ise 400 bin Euro'ydu.

Umut Nayir, bu sezon 'te çıktığı 29 maçta, 6 gol ve 1 asist kaydetti.

İşte Hajduk Split'in açıklaması:

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