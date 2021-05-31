31 Mayıs 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Ozan Köprülü’den Galatasaray ve Fenerbahçe'ye gönderme! "Mayıslar haziranlar ağustoslar gelir geçer"

Beşiktaşlı isimden F.Bahçe ve G.Saray'a gönderme!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 31.05.2021

'ta yardımcı antrenör Ozan Köprülü, çarpıcı açıklamalar yaptı. Köprülü, için "Hoca, sağ ayaklı birine ‘sol ayaklısın’ derse sol ayaklı olur. O bizim kahramanımız" yorumunda bulundu. Ezeli rakiplerine göndermede de bulunan Köprülü, "Mayıslar, haziranlar, ağustoslar gelir geçer. Sergen Yalçın faktörünü unutmasınlar" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

yardımcı antrenörü Ozan Köprülü, teknik direktör 'ın elde edilen başarıda büyük bir fark oluşturduğunu söyledi ve methiyeler dizdi. "Sergen Yalçın bir şey söylerse, o mutlaka olur. Bilmediği, inanmadığı hiçbir şeyi konuşmaz. Bir adam sağ ayaklı olup da 'Sen sol ayaklısın.' derse, o da olur" ifadesini kullanan Köprülü, "Mayıslar, haziranlar, ağustoslar gelir geçer. Sergen Yalçın faktörünü unutmasınlar. O çok başka bir seviyede. Sergen Yalçın varsa, mayıslar, haziranlar, ocaklar değişir" diye konuştu. Köprülü şöyle devam etti: Sergen Yalçın bizim kahramanımız, çok büyük bir yürek. Hoca futbolcuların attıkları depara kadar sayar. Futbolculukla teknik adamlık arasında inanılmaz fark var.

OZAN KÖPRÜLÜ: İYİ Kİ ALMIŞIZ

Köprülü, genç oyuncular Yılmaz ve Ersin Destanoğlu için de şunları söyledi: Rıdvan'la alt yapıda da beraber çalıştım. Çok iyi bir karakter ve eğlenceli bir yapısı var. Ersin için Bayrampaşa'ya gittim. İyi ki almışız. Birgün hem Rıdvan hem Ersin Avrupa'da bizi çok iyi temsil edecektir.

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