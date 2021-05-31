Son dakika spor haberi: Ozan Köprülü’den Galatasaray ve Fenerbahçe'ye gönderme! "Mayıslar haziranlar ağustoslar gelir geçer"
Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Ozan Köprülü, çarpıcı açıklamalar yaptı. Köprülü, Sergen Yalçın için "Hoca, sağ ayaklı birine ‘sol ayaklısın’ derse sol ayaklı olur. O bizim kahramanımız" yorumunda bulundu. Ezeli rakiplerine göndermede de bulunan Köprülü, "Mayıslar, haziranlar, ağustoslar gelir geçer. Sergen Yalçın faktörünü unutmasınlar" dedi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş yardımcı antrenörü Ozan Köprülü, teknik direktör Sergen Yalçın'ın elde edilen başarıda büyük bir fark oluşturduğunu söyledi ve methiyeler dizdi. "Sergen Yalçın bir şey söylerse, o mutlaka olur. Bilmediği, inanmadığı hiçbir şeyi konuşmaz. Bir adam sağ ayaklı olup da 'Sen sol ayaklısın.' derse, o da olur" ifadesini kullanan Köprülü, "Mayıslar, haziranlar, ağustoslar gelir geçer. Sergen Yalçın faktörünü unutmasınlar. O çok başka bir seviyede. Sergen Yalçın varsa, mayıslar, haziranlar, ocaklar değişir" diye konuştu. Köprülü şöyle devam etti: Sergen Yalçın bizim kahramanımız, çok büyük bir yürek. Hoca futbolcuların attıkları depara kadar sayar. Futbolculukla teknik adamlık arasında inanılmaz fark var.
OZAN KÖPRÜLÜ: İYİ Kİ ALMIŞIZ
Köprülü, genç oyuncular Rıdvan Yılmaz ve Ersin Destanoğlu için de şunları söyledi: Rıdvan'la alt yapıda da beraber çalıştım. Çok iyi bir karakter ve eğlenceli bir yapısı var. Ersin için Bayrampaşa'ya gittim. İyi ki almışız. Birgün hem Rıdvan hem Ersin Avrupa'da bizi çok iyi temsil edecektir.
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