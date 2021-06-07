07 Haziran 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan o isme vize çıkmadı! Reddedilen teklif...

Sezonu hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak kapatan Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, transfer teklifi gelen o yıldızın ayrılmasını istemedi ve teklif reddedildi. İşte o futbolcu ve Beşiktaş'a önerilen bonservis bedeli... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan o isme vize çıkmadı! Reddedilen teklif...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 07.06.2021

Sezonu çifte kupayla kapatan , transfer çalışmalarında gaza bastı. 'nde mücadele edeceği için iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlı takım sürpriz bir transfer teklifi aldı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan o isme vize çıkmadı! Reddedilen teklif...

Takvim'de yer alan habere göre Belçika Ligi takımlarından , siyah-beyazlıların Kongolu defans oyuncusu Fabrice N'Sakala'yı istedi. 30 yaşındaki deneyimli sol bek için önerilen bonservis bedeli ise 2.5 milyon euro oldu.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan o isme vize çıkmadı! Reddedilen teklif...

Ancak 'ın, N'Sakala için gelen bu teklife olumsuz yanıt verdiği ifade edildi. Siyah-beyazlıların bir diğer sol beki milli futbolcu Rıdvan Yılmaz için de Almanya'dan teklifler geliyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan o isme vize çıkmadı! Reddedilen teklif...

Kariyerine Fransız kulübü Troyes'da başlayan Fabrice N'Sakala, sırasıyla , Alanyaspor ve formaları giydi. Siyah-beyazlı takıma 2020 yazında transfer olan Kongolu sol bek, geride bıraktığımız sezon çıktığı toplam 35 karşılaşmada 1 gol atarken 2 de asist yaptı.

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