Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan o isme vize çıkmadı! Reddedilen teklif...
Sezonu hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak kapatan Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, transfer teklifi gelen o yıldızın ayrılmasını istemedi ve teklif reddedildi. İşte o futbolcu ve Beşiktaş'a önerilen bonservis bedeli... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, transfer çalışmalarında gaza bastı. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlı takım sürpriz bir transfer teklifi aldı.
Takvim'de yer alan habere göre Belçika Ligi takımlarından Anderlecht, siyah-beyazlıların Kongolu defans oyuncusu Fabrice N'Sakala'yı istedi. 30 yaşındaki deneyimli sol bek için önerilen bonservis bedeli ise 2.5 milyon euro oldu.
Ancak Beşiktaş'ın, N'Sakala için gelen bu teklife olumsuz yanıt verdiği ifade edildi. Siyah-beyazlıların bir diğer sol beki milli futbolcu Rıdvan Yılmaz için de Almanya'dan teklifler geliyor.
Kariyerine Fransız kulübü Troyes'da başlayan Fabrice N'Sakala, sırasıyla Anderlecht, Alanyaspor ve Beşiktaş formaları giydi. Siyah-beyazlı takıma 2020 yazında transfer olan Kongolu sol bek, geride bıraktığımız sezon çıktığı toplam 35 karşılaşmada 1 gol atarken 2 de asist yaptı.
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