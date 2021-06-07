Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'dan o isme vize çıkmadı! Reddedilen teklif...

Sezonu hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak kapatan Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, transfer teklifi gelen o yıldızın ayrılmasını istemedi ve teklif reddedildi. İşte o futbolcu ve Beşiktaş'a önerilen bonservis bedeli... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, transfer çalışmalarında gaza bastı. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için iddialı bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlı takım sürpriz bir transfer teklifi aldı.

Takvim'de yer alan habere göre Belçika Ligi takımlarından Anderlecht, siyah-beyazlıların Kongolu defans oyuncusu Fabrice N'Sakala'yı istedi. 30 yaşındaki deneyimli sol bek için önerilen bonservis bedeli ise 2.5 milyon euro oldu.