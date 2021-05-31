31 Mayıs 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın anlaştığı Salih Uçan'ın alacağı ücret belli oldu!

Beşiktaş'ın anlaştığı yıldızın maaşı belli oldu!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 31.05.2021

ve 'nı kazanan 'ta tansfer hareketliliği sürüyor. beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren ile prensip anlaşmasına varmıştı. Yıldız ismin, Kartal'dan alacağı ücret de belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

-beyazlı kulübe imza atmak için gün sayan 'ın, alacağı ücret de netleşti.

Buna göre 27 yaşındaki Salih'in bonuslarla birlikte sezon başına 10 milyon TL alacağı öğrenildi.

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