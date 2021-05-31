Siyah-beyazlı kulübe imza atmak için gün sayan Salih Uçan'ın, alacağı ücret de netleşti.

Buna göre 27 yaşındaki Salih'in bonuslarla birlikte sezon başına 10 milyon TL alacağı öğrenildi.

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