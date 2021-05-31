31 Mayıs 2021, Pazartesi
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Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın anlaştığı Salih Uçan'ın alacağı ücret belli oldu!
Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş'ta tansfer hareketliliği sürüyor. Siyah beyazlılar, Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesi sona eren Salih Uçan ile prensip anlaşmasına varmıştı. Yıldız ismin, Kartal'dan alacağı ücret de belli oldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Siyah-beyazlı kulübe imza atmak için gün sayan Salih Uçan'ın, alacağı ücret de netleşti.
Buna göre 27 yaşındaki Salih'in bonuslarla birlikte sezon başına 10 milyon TL alacağı öğrenildi.
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