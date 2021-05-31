31 Mayıs 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta gündem iç transfer! Gökhan Töre Utku Yuvakuran ve Atiba Hutchinson...

Beşiktaş o isimlerle sözleşme yenileyecek!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 31.05.2021

Sezonu çifte kupayla kapatan 'ta gündem iç transfer olacak. Siyah- beyazlı yönetim, sözleşmesi biten Utku Yuvakuran ve ile anlaşma zemini arıyor. Kartal'ın hedefi bu 3 ismi kadroda tutmak. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ( haberi)

, Utku Yuvakuran ve kaptan Atiba ile yeni anlaşma sağlanacak. Yine sözleşmesi biten 'la ise yolların ayrıldığını başkan Çebi bizzat söylemişti.

YÜKSEK FİYAT TEPKİSİ

'ın yeni sezon formalarının 370 TL olacağı iddia edilmişti. Söz konusu fiyat netleşmese de taraftarlar arasında tepkiyle karşılandı. Siyah-beyazlılar ücretin yüksek olduğu konusunda birleşip olağan artış yapılması yönünde tweet'ler attı. Geçen sezon formaları 289 TL'den satılıyor.

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