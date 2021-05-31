Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta gündem iç transfer! Gökhan Töre Utku Yuvakuran ve Atiba Hutchinson...

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta gündem iç transfer olacak. Siyah- beyazlı yönetim, sözleşmesi biten Gökhan Töre Utku Yuvakuran ve Atiba Hutchinson ile anlaşma zemini arıyor. Kartal'ın hedefi bu 3 ismi kadroda tutmak. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)

Gökhan Töre, Utku Yuvakuran ve kaptan Atiba ile yeni anlaşma sağlanacak. Yine sözleşmesi biten Dorukhan'la ise yolların ayrıldığını başkan Çebi bizzat söylemişti.

YÜKSEK FİYAT TEPKİSİ



Beşiktaş'ın yeni sezon formalarının 370 TL olacağı iddia edilmişti. Söz konusu fiyat netleşmese de taraftarlar arasında tepkiyle karşılandı. Siyah-beyazlılar ücretin yüksek olduğu konusunda birleşip olağan artış yapılması yönünde tweet'ler attı. Geçen sezon formaları 289 TL'den satılıyor.

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