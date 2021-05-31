31 Mayıs 2021, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
YÜKSEK FİYAT TEPKİSİ
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta gündem iç transfer! Gökhan Töre Utku Yuvakuran ve Atiba Hutchinson...
Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta gündem iç transfer olacak. Siyah- beyazlı yönetim, sözleşmesi biten Gökhan Töre Utku Yuvakuran ve Atiba Hutchinson ile anlaşma zemini arıyor. Kartal'ın hedefi bu 3 ismi kadroda tutmak. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (Bjk spor haberi)
Gökhan Töre, Utku Yuvakuran ve kaptan Atiba ile yeni anlaşma sağlanacak. Yine sözleşmesi biten Dorukhan'la ise yolların ayrıldığını başkan Çebi bizzat söylemişti.
YÜKSEK FİYAT TEPKİSİ
Beşiktaş'ın yeni sezon formalarının 370 TL olacağı iddia edilmişti. Söz konusu fiyat netleşmese de taraftarlar arasında tepkiyle karşılandı. Siyah-beyazlılar ücretin yüksek olduğu konusunda birleşip olağan artış yapılması yönünde tweet'ler attı. Geçen sezon formaları 289 TL'den satılıyor.
Son dakika spor haberi: Ozan Köprülü’den Galatasaray ve Fenerbahçe'ye gönderme! "Mayıslar haziranlar ağustoslar gelir geçer"
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
DİĞER HABERLER
Daha Fazla Gör
- Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig