31 Mayıs 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın genç kalecisi Ersin Destanoğlu'dan Şampiyonlar Ligi sözleri!

Ersin'den Şampiyonlar Ligi sözleri!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 31.05.2021

Beşiktaş'ın genç kalecisi açıklamalarda bulundu. Sezonu çifte kupa ile tamamladıkları için mutlu olduğunu ifade eden Ersin, hakkında da konuştu. Gelecek sezonda 'nde mücadele edecek olan siyah beyazlıların kalecisi Ersin, "Şampiyonlar Ligi bambaşka. O sahada olmak, o müziği duymak çok güzel. İnşallah ülkemizi orada çok iyi temsil edeceğiz" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi ()

ve Beşiktaş'ın file bekçisi , hem milli takım hedefi, hem de siyah beyazlı takımla kazanılan çifte kupalı sezon hakkında 'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"ZORLU SEZONU ÇİFTE KUPAYLA TAMAMLADIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUZ"

Sezonu siyah beyazlı takımla çifte kupayla kapatmalarını değerlendiren Destanoğlu,"Sezon başında takımda oynamanın heyecanı vardı ama son haftalarda daha çok heyecanlıydım. Şampiyonluk son dakikaya kaldı, böyle daha anlamlı oldu ve bizim için zor bir sezondu. 3 günde bir maç oynadık, pandeminin de verdiği zorluklar vardı. Zorlu geçen sezonu çifte kupayla tamamladığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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"NEREDE OLURSAM OLAYIM MİLLİ TAKIM ARMASINI TAŞIMAK ÖNEMLİ"

ya da fark etmeksizin milli takım logosunu taşımanın önemine vurgu yapan 20 yaşındaki kaleci, "Şu an Ümit Milli Takım'dayım ve milli takım armasını taşıyorum. Nerede olursam olayım bu armayı taşımak çok önemli. 'a çağrılmak her genç oyuncunun hayali. Şimdi orada ve inşallah takım olarak güzel de bir performans gösterecekler. Bu kadar çok kalecinin oraya aday gösterilmesi ülke adına çok güzel. Uzun süre bunun sıkıntısın çektik ve şu an aday olabilecek 5-6 kalecimiz var" diye konuştu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ BAMBAŞKA"

Gelecek sezon Beşiktaş'ın UEFA 'nde mücadele edecek olması için de Destanoğlu, "Şampiyonlar Ligi bambaşka. O sahada olmak, o müziği duymak çok güzel. İnşallah ülkemizi orada çok iyi temsil edeceğiz" dedi.

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