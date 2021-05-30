30 Mayıs 2021, Pazar
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Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile görüşme tarihi belli oldu!
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'taen çok merak edilen konuların başında gelen Sergen Yalçın konusu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın ve Emre Kocadağ çarşamba günü ya da perşembe günü bir araya gelecek." dedi. (BJK spor haberleri)
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'taen çok merak edilen konuların başında gelen Sergen Yalçın konusu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın ve Emre Kocadağ çarşamba günü ya da perşembe günü bir araya gelecek. Sergen Yalçın'ın yeni sözleşmesinde yıllık kazancında iyileştirme yapılacak. Şimdiye kadar Sergen Yalçın ile maddi konular hiç konuşulmadı. Yalçın'ın önceliği transferler ve başarı getirecek kadro yapılanması. Sergen Yalçın'ın önceliği kendi maaşı değil, Şampiyonlar Ligi'nde başarı getirecek bir kadro. Ama Sergen Yalçın'a ciddi oranda bir zam yapılacak. " dedi.
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