30 Mayıs 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile görüşme tarihi belli oldu!

Görüşme tarihi belli oldu! Sergen Yalçın...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 Giriş Tarihi: 30.05.2021

Son dakika spor haberleri: 'taen çok merak edilen konuların başında gelen konusu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Detayları muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Beşiktaş'ta , Sergen Yalçın ve çarşamba günü ya da perşembe günü bir araya gelecek." dedi. ( haberleri)

Son dakika spor haberleri: 'taen çok merak edilen konuların başında gelen konusu hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Detayları muhabiri Sercan Dikme aktardı. Dikme, "Beşiktaş'ta , Sergen Yalçın ve çarşamba günü ya da perşembe günü bir araya gelecek. Sergen Yalçın'ın yeni sözleşmesinde yıllık kazancında iyileştirme yapılacak. Şimdiye kadar Sergen Yalçın ile maddi konular hiç konuşulmadı. Yalçın'ın önceliği transferler ve başarı getirecek kadro yapılanması. Sergen Yalçın'ın önceliği kendi maaşı değil, Şampiyonlar Ligi'nde başarı getirecek bir kadro. Ama Sergen Yalçın'a ciddi oranda bir zam yapılacak. " dedi.
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile görüşme tarihi belli oldu!

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