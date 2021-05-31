Son dakika transfer haberleri: Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'na Fransa'dan dev talip! Teklif edilen rakam...
Beşiktaş bu sezonu çifte kupayla kapatırken, kalesini ise 20 yaşındaki Ersin Destanoğlu'na emanet etmişti. Siyah-beyazlıların genç file bekçisine Fransa'dan talip çıktı ve ilk teklifini kulübe iletti. İşte o rakam ve kulüp... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş sezonu hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak tamamladı ve 2 kupayı da müzesine götürdü.
Siyah-beyazlılarda bu sezon kaleyi devralan Ersin Destanoğlu, başarılı bir grafik çizerken Avrupa'dan da talipleri çıktı.
Fanatik'in haberine göre; Nice'in Kara Kartal'a 5 milyon Euro'luk resmi bir teklifle kapıyı çaldığı öğrenildi.
Ersin'le yola devam etmeyi planlayan yönetimin ise genç eldivenin bonservisini 8 milyon Euro olarak belirlediği kaydedildi.
"OTURMAYA GİTMEM"
Geleceğiyle ilgili olarak geçen hafta açıklamada bulunan Ersin, "Avrupa'da oynama hayalim var. Kulübüme para kazandırmak isterim. Ancak oturmaya gitmem. Yıllardır her sezon 30-35 maça çıkıyorum. Doğru zamanda gidip görev yapabileceğim bir takımda forma giymek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.
20 yaşındaki file bekçisi bu sezon Beşiktaş'ta tüm kulvarlarda 37 maça çıktı ve 13 karşılaşmada kalesini gole kapattı.
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