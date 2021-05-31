31 Mayıs 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'na Fransa'dan dev talip! Teklif edilen rakam...

Beşiktaş bu sezonu çifte kupayla kapatırken, kalesini ise 20 yaşındaki Ersin Destanoğlu'na emanet etmişti. Siyah-beyazlıların genç file bekçisine Fransa'dan talip çıktı ve ilk teklifini kulübe iletti. İşte o rakam ve kulüp... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'na Fransa'dan dev talip! Teklif edilen rakam...
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 31.05.2021

sezonu hem Süper Lig'de hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon olarak tamamladı ve 2 kupayı da müzesine götürdü.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'na Fransa'dan dev talip! Teklif edilen rakam...

Siyah-beyazlılarda bu sezon kaleyi devralan , başarılı bir grafik çizerken Avrupa'dan da talipleri çıktı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'na Fransa'dan dev talip! Teklif edilen rakam...

20 yaşındaki file bekçisine son olarak Ligue 1 ekiplerinden talip oldu.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'na Fransa'dan dev talip! Teklif edilen rakam...

Fanatik'in haberine göre; 'in Kara Kartal'a 5 milyon Euro'luk resmi bir teklifle kapıyı çaldığı öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'na Fransa'dan dev talip! Teklif edilen rakam...

Ersin'le yola devam etmeyi planlayan yönetimin ise genç eldivenin bonservisini 8 milyon Euro olarak belirlediği kaydedildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'na Fransa'dan dev talip! Teklif edilen rakam...

"OTURMAYA GİTMEM"

Geleceğiyle ilgili olarak geçen hafta açıklamada bulunan Ersin, "Avrupa'da oynama hayalim var. Kulübüme para kazandırmak isterim. Ancak oturmaya gitmem. Yıllardır her sezon 30-35 maça çıkıyorum. Doğru zamanda gidip görev yapabileceğim bir takımda forma giymek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'na Fransa'dan dev talip! Teklif edilen rakam...

20 yaşındaki file bekçisi bu sezon 'ta tüm kulvarlarda 37 maça çıktı ve 13 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Ersin'den Şampiyonlar Ligi sözleri! Ersin'den Şampiyonlar Ligi sözleri!
Beşiktaş'ta hedef Seferovic! Bonservis için sıkı pazarlık Beşiktaş'ta hedef Seferovic! Bonservis için sıkı pazarlık
Beşiktaş Gedson için teklifini yaptı! Beşiktaş Gedson için teklifini yaptı!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör