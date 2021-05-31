31 Mayıs 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta hedef Seferovic! Bonservis için sıkı pazarlık

Beşiktaş'ta hedef Seferovic! Bonservis için sıkı pazarlık
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 31.05.2021

Transfer harekatına başlayan 'ta belirsizliği sürüyor. Siyah beyazlılar, bu doğrultuda gündemine 'dan 'i aldı. ekibinin yüksek ücret talep etmesi ise can sıkıyor. İşte golcü isim için belirlenen fiyat... | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

Vıncent Aboubakar'la ekonomik yaşanan sorunları çözmeye çalışan yönetimi bir yandan da forvet arayışlarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar eğer yıldızla yollar ayrılırsa 2, ayrılmazsa da 1 golcü takviyesi yapmayı planlıyor.

LİSTEDE BİRÇOK İSİM VAR

Listesinde birçok isim bulunan yönetimin temas kurduğu son isim oldu. Ancak hem İsviçreli forvetin hem de kulübü 'nın yüksek talepleri canları sıktı.

BONSERVİSİ 7 MİLYON EURO

'in haberine göre; Haris Seferovic'in yıllık maaş talebi 3-3.5 milyon Euro seviyesinde. Benfica'nın belirlediği bonservis bedeli ise 7 milyon Euro. Yönetim yine de pazarlıkları sürdürüyor.

HARCAMA LİMİTİ BEKLENİYOR

Beşiktaş'ın transferde net atımlar atmak için tarafından harcama limitlerinin açıklanmasını beklediği öğrenildi. Yönetim özellikle forvet transferinde limitlerini zorlayacak.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş Gedson için teklifini yaptı! Beşiktaş Gedson için teklifini yaptı!
Beşiktaş'ın anlaştığı yıldızın maaşı belli oldu! Beşiktaş'ın anlaştığı yıldızın maaşı belli oldu!
Kartal'ın Rosier teklifi belli oldu! Kartal'ın Rosier teklifi belli oldu!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör