Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta hedef Seferovic! Bonservis için sıkı pazarlık
Transfer harekatına başlayan Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar belirsizliği sürüyor. Siyah beyazlılar, bu doğrultuda gündemine Benfica'dan Haris Seferovic'i aldı. Portekiz ekibinin yüksek ücret talep etmesi ise can sıkıyor. İşte golcü isim için belirlenen fiyat... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Vıncent Aboubakar'la ekonomik yaşanan sorunları çözmeye çalışan Beşiktaş yönetimi bir yandan da forvet arayışlarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar eğer Kamerunlu yıldızla yollar ayrılırsa 2, ayrılmazsa da 1 golcü takviyesi yapmayı planlıyor.
LİSTEDE BİRÇOK İSİM VAR
Listesinde birçok isim bulunan yönetimin temas kurduğu son isim Haris Seferovic oldu. Ancak hem İsviçreli forvetin hem de kulübü Benfica'nın yüksek talepleri canları sıktı.
BONSERVİSİ 7 MİLYON EURO
Takvim'in haberine göre; Haris Seferovic'in yıllık maaş talebi 3-3.5 milyon Euro seviyesinde. Benfica'nın belirlediği bonservis bedeli ise 7 milyon Euro. Yönetim yine de pazarlıkları sürdürüyor.
HARCAMA LİMİTİ BEKLENİYOR
Beşiktaş'ın transferde net atımlar atmak için TFF tarafından harcama limitlerinin açıklanmasını beklediği öğrenildi. Yönetim özellikle forvet transferinde limitlerini zorlayacak.
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