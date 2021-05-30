Son dakika spor haberleri: Beşiktaş yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılarda gündemde Konyaspor'un başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı var. İşte son detaylar... (BJK spor haberleri)

Stoper mevkiine bir yabancı bir de yerli oyuncu transfer etmek isteyen siyah beyazlılarda Abdulkerim Bardakçı ismi one çıktı.

Konyaspor ile başarılı bir sezonu geride bırakan ve A Milli Takım'a kadar yükselen 26 yaşındaki oyuncu, daha once Sergen Yalçın'ın da olumlu görüş bildirdiği bir isimdi. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan sol stoper için yönetimin önümüzdeki günlerde resmi olarak Konyaspor'un kapısını çalması bekleniyor.

Kartal'ın Abdulkerim'e alternatif olarak belirlediği isim ise Gençlerbirliği'nden Arda Kızıldağ...







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