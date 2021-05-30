30 Mayıs 2021, Pazar

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş gündemine Abdülkerim Bardakcı'yı aldı!

Kartal'a yeni stoper! Süper Lig ekibinden...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 30.05.2021

Son dakika spor haberleri: yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılarda gündemde 'un başarılı stoperi Abdülkerim Bardakcı var. İşte son detaylar... ( haberleri)

Stoper mevkiine bir yabancı bir de yerli oyuncu transfer etmek isteyen siyah beyazlılarda Abdulkerim Bardakçı ismi one çıktı.

ile başarılı bir sezonu geride bırakan ve 'a kadar yükselen 26 yaşındaki oyuncu, daha once 'ın da olumlu görüş bildirdiği bir isimdi. Kulübüyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunan sol stoper için yönetimin önümüzdeki günlerde resmi olarak Konyaspor'un kapısını çalması bekleniyor.

Kartal'ın Abdulkerim'e alternatif olarak belirlediği isim ise 'nden ...

Abdülkerim Bardakçı kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?


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