27 Mayıs 2021, Perşembe

FUTBOL

Abdülkerim Bardakçı kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

Abdülkerim Bardakçı kimdir?
FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 Giriş Tarihi: 27.05.2021

forması giyen , transfer döneminde gündeme geldi. Futbolseverler 'nın yaşamı, kariyeri ve özellikleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, Abdülkerim Bardakçı kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

kariyeri, yaşı, attığı gol sayısı ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

ABDÜLKERİM BARDAKÇI KİMDİR?

Abdülkerim Bardakçı, 7 Eylül 1994 yılında , Konya'da dünyaya gelmiştir. pozisyonunda oynayan Abdülkerim performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Futbola altyapısında başlayan Abdülkerim Bardakcı, daha sonra altyapısında oynadı. Burada 2011 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takım kadrosuna dâhil edildi. Abdülkerim Bardakçı bu sezon Konyaspor forması ile 39 maça çıkmıştır. 3 gol atan Bardakçı, 4 asist ile skor katkısında bulunmuştur.

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