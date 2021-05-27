Konyaspor forması giyen Abdülkerim Bardakçı, transfer döneminde gündeme geldi. Futbolseverler Abdülkerim Bardakçı'nın yaşamı, kariyeri ve özellikleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, Abdülkerim Bardakçı kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

Abdülkerim Bardakçı kariyeri, yaşı, attığı gol sayısı ve özellikleri merak konusu oldu. Peki, Abdülkerim Bardakçı kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?

ABDÜLKERİM BARDAKÇI KİMDİR?

Abdülkerim Bardakçı, 7 Eylül 1994 yılında Meram, Konya'da dünyaya gelmiştir. Stoper pozisyonunda oynayan Abdülkerim performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Futbola Fenerspor altyapısında başlayan Abdülkerim Bardakcı, daha sonra Konyaspor altyapısında oynadı. Burada 2011 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takım kadrosuna dâhil edildi. Abdülkerim Bardakçı bu sezon Konyaspor forması ile 39 maça çıkmıştır. 3 gol atan Bardakçı, 4 asist ile skor katkısında bulunmuştur.

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