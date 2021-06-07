07 Haziran 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Sergen Yalçın'a teklifini iletti! 1 yıllık yeni sözleşme...

Beşiktaş Yalçın'a teklifini iletti! Sözleşme süresi...
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 07.06.2021 Giriş Tarihi: 07.06.2021

'la sezonu çifte kupayla kapatan teknik direktör 'ın, siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi sona erdi. Beşiktaş Başkanı , yeni mukavele için bu hafta görüşeceklerini ifade ederken siyah-beyazlıların asbaşkanı deneyimli teknik adamla görüştü ve 1 yıllık yeni sözleşme teklif etti. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

2020-2021 sezonunu çifte kupayla kapatan 'ta teknik direktör 'ın sözleşmesi sona erdi.

Gelecek sezon Devler Ligi'nde yer alacak siyah-beyazlılar deneyimli teknik adamla yola devam etmek isterken, asbaşkan Çeşme'ye gitti ve Sergen Yalçın'la bir görüşme gerçekleştirdi.

Kocadağ'ın 48 yaşındaki teknik adama 1 yıllık yeni sözleşme teklif ettiği öğrenildi.

Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'a 1 yıllık yeni teklif

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