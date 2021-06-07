07 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Sergen Yalçın'a teklifini iletti! 1 yıllık yeni sözleşme...
Beşiktaş'la sezonu çifte kupayla kapatan teknik direktör Sergen Yalçın'ın, siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi sona erdi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni mukavele için bu hafta görüşeceklerini ifade ederken siyah-beyazlıların asbaşkanı Emre Kocadağ deneyimli teknik adamla görüştü ve 1 yıllık yeni sözleşme teklif etti. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
2020-2021 sezonunu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın sözleşmesi sona erdi.
Gelecek sezon Devler Ligi'nde yer alacak siyah-beyazlılar deneyimli teknik adamla yola devam etmek isterken, asbaşkan Emre Kocadağ Çeşme'ye gitti ve Sergen Yalçın'la bir görüşme gerçekleştirdi.
Kocadağ'ın 48 yaşındaki teknik adama 1 yıllık yeni sözleşme teklif ettiği öğrenildi.
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