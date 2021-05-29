Son dakika spor haberleri: Güven Yalçın ve Umut Nayir ve Beşiktaş'a dönüyor!
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş'ın geride bıraktığımız sezon başında Hajduk Split'e kiraladığı Umut Nayir ile Lecce'ye kiralık olarak gönderdiği Güven Yalçın'ın siyah-beyazlı kulübe döneceği öğrenildi. (BJK spor haberi)
Sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta gelecek sezon için çalışmaları başladı. Yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi planlayan siyah-beyazlılarda geride bıraktığımız sezon başında kiralık olarak gönderilen oyuncuların durumu da merak konusu oldu.
Beşiktaş'ın sezon başında kiraladığı Umut Nayir ve Güven Yalçın'ın durumu netleşti. İki futbolcunun da yeni sezon öncesi siyah-beyazlı kulübe döneceği öğrenildi.
Umut Nayir, Hırvat ekibi Hajduk Split'te çıktığı 29 maçta 6 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. İtalyan ekibi Lecce'ye kiralanan Güven Yalçın ise Serie B'de çıktığı 10 maçta gol ve asist katkısı üretemedi.
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