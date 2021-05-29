29 Mayıs 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Güven Yalçın ve Umut Nayir ve Beşiktaş'a dönüyor!

Güven Yalçın ve Umut Nayir ve Beşiktaş'a dönüyor!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.05.2021

Son dakika haberleri: Beşiktaş'ın geride bıraktığımız sezon başında 'e kiraladığı ile 'ye kiralık olarak gönderdiği 'ın siyah-beyazlı kulübe döneceği öğrenildi. ( haberi)

Sezonu çifte kupayla tamamlayan 'ta gelecek sezon için çalışmaları başladı. Yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerle kadrosunu güçlendirmeyi planlayan siyah-beyazlılarda geride bıraktığımız sezon başında kiralık olarak gönderilen oyuncuların durumu da merak konusu oldu.

Beşiktaş'ın sezon başında kiraladığı ve 'ın durumu netleşti. İki futbolcunun da yeni sezon öncesi siyah-beyazlı kulübe döneceği öğrenildi.

Umut Nayir, ekibi 'te çıktığı 29 maçta 6 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi. ekibi 'ye kiralanan Güven Yalçın ise 'de çıktığı 10 maçta gol ve asist katkısı üretemedi.

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