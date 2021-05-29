Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Emre Kocadağ'dan Sergen Yalçın açıklaması!
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın yeni sezonda en çok merak edilen konularının başında gelen Sergen Yalçın'ın durumu hakkında Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ açıklamalarda bulundu. Kocadağ, "Sergen Yalçın bu göreve ilk gelirken boş mukaveleye imza attı. Para olayına kesinlikle girmedi. Hocamızla aramızda mali konularda sorun olmaz." dedi. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Emre Kocadağ, sözleşmesi sona eren teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelecek sezon da takımda kalması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Hürriyet'in haberine göre başarılı teknik adam için "Büyük hedefleri olan, çok iyi bir Beşiktaşlı" ifadesini kullanan Kocadağ, şunları söyledi:
PARA OLAYINA HİÇ GİRMEDİ
Sergen Yalçın bu göreve ilk gelirken boş mukaveleye imza attı. Para olayına kesinlikle girmedi. Hocamızla aramızda mali konularda sorun olmaz. Biz zaten kendisine hak ettiği ücreti vereceğiz. Bu şampiyonlukları nasıl kazandığını en iyi biz biliyoruz. Gece gündüz çalıştı, çabaladı. Sergen hocamızla yüzde 90 anlaşacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.
Asbaşkan Emre Kocadağ, iç transferde sözleşmeleri sona eren futbolcularla ilgili görüşmelere pazartesi günü başlayacaklarını sözlerine ekledi.
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