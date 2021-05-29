29 Mayıs 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Emre Kocadağ'dan Sergen Yalçın açıklaması!

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BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 29.05.2021

Son dakika spor haberleri: 'ın yeni sezonda en çok merak edilen konularının başında gelen 'ın durumu hakkında Sorumlusu açıklamalarda bulundu. Kocadağ, "Sergen Yalçın bu göreve ilk gelirken boş mukaveleye imza attı. Para olayına kesinlikle girmedi. Hocamızla aramızda mali konularda sorun olmaz." dedi. ( haberleri)

Futbol Şube Sorumlusu , sözleşmesi sona eren teknik direktör 'ın gelecek sezon da takımda kalması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Hürriyet'in haberine göre başarılı teknik adam için "Büyük hedefleri olan, çok iyi bir Beşiktaşlı" ifadesini kullanan Kocadağ, şunları söyledi:

PARA OLAYINA HİÇ GİRMEDİ

Sergen Yalçın bu göreve ilk gelirken boş mukaveleye imza attı. Para olayına kesinlikle girmedi. Hocamızla aramızda mali konularda sorun olmaz. Biz zaten kendisine hak ettiği ücreti vereceğiz. Bu şampiyonlukları nasıl kazandığını en iyi biz biliyoruz. Gece gündüz çalıştı, çabaladı. Sergen hocamızla yüzde 90 anlaşacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.

Asbaşkan Emre Kocadağ, iç transferde sözleşmeleri sona eren futbolcularla ilgili görüşmelere pazartesi günü başlayacaklarını sözlerine ekledi.

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