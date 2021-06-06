ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI

Şampiyonluk kutlamalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Çebi, "O gün pandemiden dolayı, bir gün önce 'motorlar kalkmayacak' denildi. Doğal olarak sağlıkla ilgili tedbir var. Sayın Süleyman Soylu Bakanımızı aradım. Bunun bir ritüel olduğunu ve bir emeğin karşılığında geldiğini söyledim. Sayın bakan 'bu ritüel ve Beşiktaş bunu hak etti, önünü kapatmayalım ama lütfen sayın başkan tedbirli şekilde icra edin o motorları maviliklere sürün, sizi anlıyoruz, hakkınız da helal olsun' dedi. Ayrıca en güzel tarafı rakiplerimizin fanatik taraftarları dahil olmak üzere hepsinin söylediği tek kelime var; 'bu şampiyonluk sizin hakkınızdı'. Onun için bu şampiyonluk çok anlamlı ve önemli." diye konuştu.