29 Mayıs 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta son durum! Mandzukic, Richie Laryea, Benteke, Salih Uçan | BJK haberleri

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta gözler forvet, orta saha ve sağ bek takviyelerine çevrildi. Eksik bölgelere takviye futbolcular arayan siyah beyazlılarda listeye yeni yıldızlar da eklendi. Beşiktaş, Mandzukic, Richie Laryea, Benteke ve Salih Uçan gibi isimlerle de ilgileniyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve listedeki futbolcular hakkında detaylı bilgiler...

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta son durum! Mandzukic, Richie Laryea, Benteke, Salih Uçan | BJK haberleri
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 29.05.2021 Giriş Tarihi: 29.05.2021

2020 ve 2021 sezonunu şampiyon tamamlayan 'ta gelecek sezon transfer hazırlıkları sürüyor. 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın transfer listesi de oldukça yoğun.

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta son durum! Mandzukic, Richie Laryea, Benteke, Salih Uçan | BJK haberleri

RACHID GHEZZAL

2020-2021 sezonunda Leicester City'den kiralanan Rachid Ghezzal'de son durum merak konusu olmaya devam ediyor. Beşiktaşlı taraftarlar, yıldız futbolcunun transferini sabırsızlıkla bekliyor. 'a Ghezzal transferinde sıkı bir rakip çıktı. Beşiktaş'ın, 5 milyon Euro bonservisi gözden çıkardığı başarılı sağ kanat için Monaco, İngiliz ekibine 10 milyon Euro'luk teklifle gitti.

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta son durum! Mandzukic, Richie Laryea, Benteke, Salih Uçan | BJK haberleri

VALENTIN ROSIER

'ta sergilediği performansla sezona damga vuran isimler arasında yer alan Rosier, Sporting Lisbon'a rest çekti. Satın alma opsiyonuyla yeniden kiralanmak istenen yıldız sağbek, "Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum, onlarla anlaşın" ifadeleriyle rest çekti.

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta son durum! Mandzukic, Richie Laryea, Benteke, Salih Uçan | BJK haberleri

SALİH UÇAN

Aytemiz Alanyaspor formasıyla muhteşem bir sezon geçiren , transfer döneminin gözde isimleri arasında yer alıyor. , Salih Uçan transferinde büyük bir mesafe aldı. Kartal, Salih Uçan ile prensipte anlaştı.

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta son durum! Mandzukic, Richie Laryea, Benteke, Salih Uçan | BJK haberleri

BENTEKE

Aboubakar'ın geleceği belirsizliğini korurken, 'ta çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlı ekip, Crystal Palace forması giyen ile ilgileniyor. Benteke için Fenerbahçe'de devrede.

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta son durum! Mandzukic, Richie Laryea, Benteke, Salih Uçan | BJK haberleri

ALEX TEIXEIRA

Mensah'ın satın alma opsiyonunu kullanmayacak olan , orta sahaya transfer arayışlarını sürdürüyor. Alex Teixeira siyah beyazlı ekibin gündeminde yer alıyor. Yıldız fubtolcunun bonservisi elinde bulunuyor.

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta son durum! Mandzukic, Richie Laryea, Benteke, Salih Uçan | BJK haberleri

MARIO MANDZUKIC

Ocak ayında son anda Kartal'ın kapısından dönen tecrübeli oyuncu, menajerler tarafından yeniden 'a teklif edildi. Mario , Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle bu kez Beşiktaş'ın belirlediği performansa dayalı maaşa olumlu bakabileceği konuşuluyor.

Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta son durum! Mandzukic, Richie Laryea, Benteke, Salih Uçan | BJK haberleri

RICHIE LARYEA

3 kulvarda yarışacak olan , arayışlarını sürdürürken, Kartal'ın yıldız futbolcusu Atiba Hutchinson'dan futbolcu önerisi geldi. Toronto FC forması giyen , Atiba'dan Beşiktaş'a önerildi.

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