Son dakika transfer haberleri: İşte Beşiktaş'ta son durum! Mandzukic, Richie Laryea, Benteke, Salih Uçan | BJK haberleri
Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta gözler forvet, orta saha ve sağ bek takviyelerine çevrildi. Eksik bölgelere takviye futbolcular arayan siyah beyazlılarda listeye yeni yıldızlar da eklendi. Beşiktaş, Mandzukic, Richie Laryea, Benteke ve Salih Uçan gibi isimlerle de ilgileniyor. İşte Beşiktaş'ın transfer listesi ve listedeki futbolcular hakkında detaylı bilgiler...
2020 ve 2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta gelecek sezon transfer hazırlıkları sürüyor. 3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş'ın transfer listesi de oldukça yoğun.
RACHID GHEZZAL
2020-2021 sezonunda Leicester City'den kiralanan Rachid Ghezzal'de son durum merak konusu olmaya devam ediyor. Beşiktaşlı taraftarlar, yıldız futbolcunun transferini sabırsızlıkla bekliyor. Beşiktaş'a Ghezzal transferinde sıkı bir rakip çıktı. Beşiktaş'ın, 5 milyon Euro bonservisi gözden çıkardığı başarılı sağ kanat için Monaco, İngiliz ekibine 10 milyon Euro'luk teklifle gitti.
VALENTIN ROSIER
Beşiktaş'ta sergilediği performansla sezona damga vuran isimler arasında yer alan Rosier, Sporting Lisbon'a rest çekti. Satın alma opsiyonuyla yeniden kiralanmak istenen yıldız sağbek, "Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum, onlarla anlaşın" ifadeleriyle rest çekti.
SALİH UÇAN
Aytemiz Alanyaspor formasıyla muhteşem bir sezon geçiren Salih Uçan, transfer döneminin gözde isimleri arasında yer alıyor. Beşiktaş, Salih Uçan transferinde büyük bir mesafe aldı. Kartal, Salih Uçan ile prensipte anlaştı.
ALEX TEIXEIRA
Mensah'ın satın alma opsiyonunu kullanmayacak olan Beşiktaş, orta sahaya transfer arayışlarını sürdürüyor. Alex Teixeira siyah beyazlı ekibin gündeminde yer alıyor. Yıldız fubtolcunun bonservisi elinde bulunuyor.
RICHIE LARYEA
3 kulvarda yarışacak olan Beşiktaş, sağ bek arayışlarını sürdürürken, Kartal'ın yıldız futbolcusu Atiba Hutchinson'dan futbolcu önerisi geldi. Toronto FC forması giyen Richie Laryea, Atiba'dan Beşiktaş'a önerildi.
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