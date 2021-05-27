Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla yıldızı parlayan Rıdvan Yılmaz'ın talipleri artıyor. A Milli Takım'a da çağrılan 20 yaşındaki oyuncuya, Fransız devi Olympique Lyon talip oldu. İşte Kara Kartal'ın genç oyuncu için istediği rakam... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Lille'in Türk oyuncuların gösterdiği üstün performansla Fransa'da şampiyon olması ilgileri Süper Ligin üzerine topladı. Dorukhan'ın Lille'e gideceği, Ersin'e Nice'in teklif yaptığı iddiaları sıcaklığını korurken; Beşiktaş'ta bu sezon yıldızı parlayan Rıdvan Yılmaz'a da Lyon'un talip olduğu iddia edildi. Rudi Garcia'nın ayrılmasından sonra teknik direktör arayışlarına devam eden geçen sezon Altay'dan Cenk'i alan Fransız ekibinin Rıdvan için Beşiktaş'tan fiyat istediği öğrenildi. Ersin için Nice'ten 12 milyon euro isteyen Beşiktaş'ın, Rıdvan içinde Lyon'dan 10 milyon euro'nun üzerinden bir rakam talep ettiği belirtildi. (Fotomaç)

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