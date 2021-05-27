27 Mayıs 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın genç beki Rıdvan Yılmaz'a Fransız devi talip oldu! İşte istenilen rakam...

Rıdvan Yılmaz'a Fransız devi talip oldu! İşte o rakam...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.05.2021

'ta bu sezon gösterdiği performansla yıldızı parlayan Rıdvan Yılmaz'ın talipleri artıyor. 'a da çağrılan 20 yaşındaki oyuncuya, Fransız devi talip oldu. İşte 'ın genç oyuncu için istediği rakam... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Lille'in Türk oyuncuların gösterdiği üstün performansla Fransa'da şampiyon olması ilgileri Süper Ligin üzerine topladı. Dorukhan'ın Lille'e gideceği, Ersin'e Nice'in teklif yaptığı iddiaları sıcaklığını korurken; 'ta bu sezon yıldızı parlayan Rıdvan Yılmaz'a da Lyon'un talip olduğu iddia edildi. 'nın ayrılmasından sonra teknik direktör arayışlarına devam eden geçen sezon Altay'dan Cenk'i alan Fransız ekibinin Rıdvan için Beşiktaş'tan fiyat istediği öğrenildi. Ersin için Nice'ten 12 milyon euro isteyen Beşiktaş'ın, Rıdvan içinde Lyon'dan 10 milyon euro'nun üzerinden bir rakam talep ettiği belirtildi. (Fotomaç)

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