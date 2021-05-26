26 Mayıs 2021, Çarşamba
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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! "25 milyon Euro bütçeyle..."
Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, A Spor'a özel röportaj verdi. "Şampiyonlar Ligiiçin kadro kurabilecek miyiz?" diyen deneyimli teknik adam, "25-30 milyon Euro bütçeyle 1 milyar Euro bütçesi olan takımlarla oynayacaksın. Bu nasıl olacak?" ifadelerini kullandı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
26.05.2021
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