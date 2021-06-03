Son dakika Beşiktaş haberi: Valentin Rosier'in adı Marsilya ile geçiyordu! Transfer iddialarına flaş cevap

Beşiktaş'ta bu sezon performansıyla yıldızlaşan Valentin Rosier'in geleceği merak konusu. Siyah beyazlılar, kulübü Sporting'den Fransız oyuncunun bonservisini almak istiyor. Rosier özellikle bu sene gösterdiği performansla Avrupa'dan bir çok kulübün de dikkatini çekti. Son olarak Fransız ekibi Marsilya'ya transfer olacağı iddiaları üzerine, yıldız oyuncunun cephesinden bir açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş'ın bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda kazandığı şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan isimlerden biri de Valentin Rosier... Siyah-beyazlı yönetim, yıldız futbolcunun bonservisini almak için girişimlerini hızlandırdı.

Oyuncunun menajerini, transferi görüşmek için İstanbul'a çağıran Beşiktaş'ı endişelendiren bir iddia ortaya atıldı. Olympique Marsilya'nın da genç sağ bekle ilgilendiği öne sürüldü. Fransız ekibinin, Pol Lirola'nın satın alma opsiyonunu pahalı bulduğu için alternatif olarak Rosier'yi listesine aldığı bildirildi.

Ancak bu iddia Rosier'in yakınları tarafından doğrulanmadı. Fransız basınından La Provence'a açıklama yapan Rosier'in yakın çevresi, Marsilya'nın oyuncuyla ilgilendiği yönündeki haberlerin kesinlikle gerçeği yansıtmadığını ifade etti.