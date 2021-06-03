03 Haziran 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş haberi: Valentin Rosier'in adı Marsilya ile geçiyordu! Transfer iddialarına flaş cevap

Beşiktaş'ta bu sezon performansıyla yıldızlaşan Valentin Rosier'in geleceği merak konusu. Siyah beyazlılar, kulübü Sporting'den Fransız oyuncunun bonservisini almak istiyor. Rosier özellikle bu sene gösterdiği performansla Avrupa'dan bir çok kulübün de dikkatini çekti. Son olarak Fransız ekibi Marsilya'ya transfer olacağı iddiaları üzerine, yıldız oyuncunun cephesinden bir açıklama geldi. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika Beşiktaş haberi: Valentin Rosier'in adı Marsilya ile geçiyordu! Transfer iddialarına flaş cevap
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 Giriş Tarihi: 03.06.2021

'ın bu sezon ve 'nda kazandığı şampiyonluklarda büyük pay sahibi olan isimlerden biri de ... Siyah-beyazlı yönetim, yıldız futbolcunun bonservisini almak için girişimlerini hızlandırdı.

Son dakika Beşiktaş haberi: Valentin Rosier'in adı Marsilya ile geçiyordu! Transfer iddialarına flaş cevap

Oyuncunun menajerini, transferi görüşmek için 'a çağıran 'ı endişelendiren bir iddia ortaya atıldı. 'nın da genç sağ bekle ilgilendiği öne sürüldü. ekibinin, 'nın satın alma opsiyonunu pahalı bulduğu için alternatif olarak Rosier'yi listesine aldığı bildirildi.

Son dakika Beşiktaş haberi: Valentin Rosier'in adı Marsilya ile geçiyordu! Transfer iddialarına flaş cevap

Ancak bu iddia Rosier'in yakınları tarafından doğrulanmadı. basınından 'a açıklama yapan Rosier'in yakın çevresi, 'nın oyuncuyla ilgilendiği yönündeki haberlerin kesinlikle gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Son dakika Beşiktaş haberi: Valentin Rosier'in adı Marsilya ile geçiyordu! Transfer iddialarına flaş cevap

Öte yandan kadroda tutmak istediği 24 yaşındaki futbolcunun menajerini 'a çağırdı. Yıldız oyuncunun bonservisini elinde bulunduran 'e, kiralık + satın alma opsiyonunun olduğu teklifte bulunulacağı belirtildi.

Son dakika Beşiktaş haberi: Valentin Rosier'in adı Marsilya ile geçiyordu! Transfer iddialarına flaş cevap

Rosier hakkındaki iddiası, basınında geniş yankı uyandırdı.

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