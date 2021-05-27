27 Mayıs 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Mandzukic bombası! Menajeri temas halinde

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında yer alacak. Vincent Aboubakar'ın belirsizliğini koruması ve Devler Ligi klasında bir golcü almak isteyen siyah-beyazlılar, devre arasında da gündeme gelen Mario Mandzukic'e kanca attı. İşte son gelişmeler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Mandzukic bombası! Menajeri temas halinde
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.05.2021

'ta eski aşk yeniden depreşti... Mandzukic bu kez Siyah-Beyazlı formaya hiç olmadığı kadar yakın...

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Mandzukic bombası! Menajeri temas halinde

Geçtiğimiz sezon ortasında 'la yaptığı yoğun görüşme trafiğinin ardından İtalyan devi Milan'la 1 yılı opsiyonlu 1,5 sezonluk anlaşma sağlayan Hırvat golcünün Çizme macerası, beklediği gibi geçmedi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Mandzukic bombası! Menajeri temas halinde

Milano temsilcisinde 2'si ilk 11'de olmak üzere 11 maça çıkıp golle buluşamayan 35 yaşındaki futbolcu, kulübüyle yollarını ayırdığını açıkladı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Mandzukic bombası! Menajeri temas halinde

Takvim'in haberine göre; Ocak ayında son anda Kartal'ın kapısından dönen tecrübeli oyuncu, menajerler tarafından yeniden 'a teklif edildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Mandzukic bombası! Menajeri temas halinde

Hırvatistan'ın yetiştirdiği en önemli santrforlardan biri olan , faktörü nedeniyle bu kez 'ın belirlediği performansa dayalı maaşa olumlu bakabileceği konuşuluyor.

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