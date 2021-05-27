Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Mandzukic bombası! Menajeri temas halinde
Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında yer alacak. Vincent Aboubakar'ın belirsizliğini koruması ve Devler Ligi klasında bir golcü almak isteyen siyah-beyazlılar, devre arasında da gündeme gelen Mario Mandzukic'e kanca attı. İşte son gelişmeler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş'ta eski aşk yeniden depreşti... Mandzukic bu kez Siyah-Beyazlı formaya hiç olmadığı kadar yakın...
Geçtiğimiz sezon ortasında Beşiktaş'la yaptığı yoğun görüşme trafiğinin ardından İtalyan devi Milan'la 1 yılı opsiyonlu 1,5 sezonluk anlaşma sağlayan Hırvat golcünün Çizme macerası, beklediği gibi geçmedi.
Milano temsilcisinde 2'si ilk 11'de olmak üzere 11 maça çıkıp golle buluşamayan 35 yaşındaki futbolcu, kulübüyle yollarını ayırdığını açıkladı.
Takvim'in haberine göre; Ocak ayında son anda Kartal'ın kapısından dönen tecrübeli oyuncu, menajerler tarafından yeniden Beşiktaş'a teklif edildi.
Hırvatistan'ın yetiştirdiği en önemli santrforlardan biri olan Mario Mandzukic, Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle bu kez Beşiktaş'ın belirlediği performansa dayalı maaşa olumlu bakabileceği konuşuluyor.
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