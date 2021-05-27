Beşiktaş'ta performansı ve yaşantısıyla sürekli tartışma konusu olan Adem Ljajic'e talip çıktı. Rusya Ligi ekiplerinden CSKA Moskova, Sırp oyuncu için devreye girdi. Siyah beyazlılar beklediği rakamın çıkması halinde oyuncuyu satacak. İşte Kara Kartal'ın istediği bonservis bedeli... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş'ın Sırp oyuncusu Ljajic için Rusya'dan CSKA Moskova devreye girdi. Rus basınında Sportbox'ın haberine göre CSKA, Ljajic ile ilgileniyor. Habere göre CSKA, henüz Beşiktaş ile resmi bir görüşme gerçekleştirmedi. Fakat oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Rus ekibi oyuncunun menajeri ile temaslara başladı. Beşiktaş yönetiminin Ljajic için 4-5 milyon euro'dan aşağıya bir teklife sıcak bakmıyor. Beşiktaş'ın 2019'da Torino'dan kadrosuna kattığı 29 yaşındaki 10 numaranın sözleşmesi, 30 Haziran 2022'de sona erecek.

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