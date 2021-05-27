27 Mayıs 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş forması giyen Adem Ljajic’e Rusya'dan talip var! İşte Kartal'ın istediği rakam...

Rus kulübü Ljajic'in peşinde!
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.05.2021

'ta performansı ve yaşantısıyla sürekli tartışma konusu olan Adem Ljajic'e talip çıktı. ekiplerinden CSKA Moskova, Sırp oyuncu için devreye girdi. Siyah beyazlılar beklediği rakamın çıkması halinde oyuncuyu satacak. İşte Kara Kartal'ın istediği bonservis bedeli... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'ın Sırp oyuncusu Ljajic için Rusya'dan CSKA Moskova devreye girdi. Rus basınında Sportbox'ın haberine göre CSKA, Ljajic ile ilgileniyor. Habere göre CSKA, henüz Beşiktaş ile resmi bir görüşme gerçekleştirmedi. Fakat oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Rus ekibi oyuncunun menajeri ile temaslara başladı. Beşiktaş yönetiminin Ljajic için 4-5 milyon euro'dan aşağıya bir teklife sıcak bakmıyor. Beşiktaş'ın 2019'da Torino'dan kadrosuna kattığı 29 yaşındaki 10 numaranın sözleşmesi, 30 Haziran 2022'de sona erecek.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Gedson Fernandes atağı! Transferde Şampiyonlar Ligi kozu...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Beşiktaş ve F.Bahçe'nin Benteke savaşı! Beşiktaş ve F.Bahçe'nin Benteke savaşı!
Kartal'dan Mandzukic bombası! Menajeri temas halinde Kartal'dan Mandzukic bombası! Menajeri temas halinde
Beşiktaş'tan Cimbom'un yıldızına kanca! Beşiktaş'tan Cimbom'un yıldızına kanca!
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör