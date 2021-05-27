Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Gedson Fernandes atağı! Transferde Şampiyonlar Ligi kozu...
Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Siyah beyazlılar, sezonu Galatasaray'da tamamlayan Gedson Fernandes'i gündemine aldı. Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, Şampiyonlar Ligi kozunu kullanıp Benfica'yı ve oyuncuyu ikna etmek istiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi takımı güçlendirme çalışmaları aralıksız sürüyor. Geçtiğimiz sezon özellikle yaşanan sakatlıklar nedeniyle birçok maçta sıkıntı yaşayan siyah- beyazlılar, bu kez alternatifli bir kadro oluşturmak için düğmeye erkenden bastı.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt grup aşamasından katılacak olan Kartal, özellikle orta sahasını daha güçlü bir hale getirmenin hesaplarını yaparken, siyah-beyazlıların transfer gündemine gelen son isim G.Saray ile kiralık sözleşmesi sona eren Gedson oldu.
Süper Lig'in ikinci yarısının son bölümünde oldukça dikkat çekici bir performans gösteren Gedson için Fatih Terim 'kalsın' diye rapor vermesine rağmen, Mustafa Cengiz yönetimi oyuncuyla görüşme bile yapmadı.
Portekizli oyuncu son Malatyaspor maçında oynadıktan sonra teri bile soğumadan Benfica'ya döndü.
BERNARD MENSAH'IN YERİNE
Ancak Sergen Yalçın'ın gözü Portekizli oyuncuda kaldı. Mensah'ın yerine 8 numara mevkiinde mükemmel iş çıkaracağını söyledi.
Bunun üzerine yönetici Torunoğulları da Benfica ile temas kurdu ve "Şampiyonlar Ligi'nde kendisinin değerini yeniden bulması sağlayabiliriz. G.Saray'da bu ortamı bulamadı ama Beşiktaş bunu yaratabilir" dedi.
YEŞİL IŞIK YAKTI
Bu arada Gedson, Portekiz de verdiği röportajda, "Ben Tottenham ve G.Saray'da taktik ve teknik olarak büyüdüm, insan olarak da olgunlaştım. Gelecek sezon nerede oynayacağımı şu anda bilmiyorum" ifadelerini kullandı. (Fotomaç)
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