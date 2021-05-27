27 Mayıs 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Gedson Fernandes atağı! Transferde Şampiyonlar Ligi kozu...

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Siyah beyazlılar, sezonu Galatasaray'da tamamlayan Gedson Fernandes'i gündemine aldı. Beşiktaşlı yönetici Erdal Torunoğulları, Şampiyonlar Ligi kozunu kullanıp Benfica'yı ve oyuncuyu ikna etmek istiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Gedson Fernandes atağı! Transferde Şampiyonlar Ligi kozu...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 27.05.2021

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi takımı güçlendirme çalışmaları aralıksız sürüyor. Geçtiğimiz sezon özellikle yaşanan sakatlıklar nedeniyle birçok maçta sıkıntı yaşayan siyah- beyazlılar, bu kez alternatifli bir kadro oluşturmak için düğmeye erkenden bastı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Gedson Fernandes atağı! Transferde Şampiyonlar Ligi kozu...

Bu sezon 'ne direkt grup aşamasından katılacak olan , özellikle orta sahasını daha güçlü bir hale getirmenin hesaplarını yaparken, siyah-beyazlıların transfer gündemine gelen son isim G.Saray ile kiralık sözleşmesi sona eren Gedson oldu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Gedson Fernandes atağı! Transferde Şampiyonlar Ligi kozu...

Süper Lig'in ikinci yarısının son bölümünde oldukça dikkat çekici bir performans gösteren Gedson için 'kalsın' diye rapor vermesine rağmen, yönetimi oyuncuyla görüşme bile yapmadı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Gedson Fernandes atağı! Transferde Şampiyonlar Ligi kozu...

Portekizli oyuncu son Malatyaspor maçında oynadıktan sonra teri bile soğumadan 'ya döndü.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Gedson Fernandes atağı! Transferde Şampiyonlar Ligi kozu...

BERNARD MENSAH'IN YERİNE

Ancak 'ın gözü Portekizli oyuncuda kaldı. Mensah'ın yerine 8 numara mevkiinde mükemmel iş çıkaracağını söyledi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Gedson Fernandes atağı! Transferde Şampiyonlar Ligi kozu...

Bunun üzerine yönetici Torunoğulları da ile temas kurdu ve "'nde kendisinin değerini yeniden bulması sağlayabiliriz. G.Saray'da bu ortamı bulamadı ama Beşiktaş bunu yaratabilir" dedi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan Gedson Fernandes atağı! Transferde Şampiyonlar Ligi kozu...

YEŞİL IŞIK YAKTI

Bu arada Gedson, Portekiz de verdiği röportajda, "Ben ve G.Saray'da taktik ve teknik olarak büyüdüm, insan olarak da olgunlaştım. Gelecek sezon nerede oynayacağımı şu anda bilmiyorum" ifadelerini kullandı. (Fotomaç)

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