Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan flaş Domagoj Vida kararı!
Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş'ta transfer harekatı başladı. İç transferde Domagoj Vida ile sözleşme uzatmak isteyen siyah beyazlılar, Hırvat oyuncuya flaş bir teklifte bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş, senelik garanti ücreti takımın genel ortalamasının çok üstünde olan bazı isimlerle indirim için bir araya gelecek.
Yöneticilerin ilk görüşmeyi önümüzdeki günlerde Domagoj Vida ile yapacakları aktarıldı. Siyah-beyazlılar, deneyimli oyuncunun menajeriyle yapılacak görüşmede 3 milyon 700 bin euro olan yıllık ücrette ciddi bir indirim talep edecek.
Vida'nın garanti ücretinin 2,5-3 milyon euroya indirilmesi planlanıyor. Siyah-beyazlı yönetim aynı zamanda Hırvat stoperin 2022'de bitecek sözleşmesini yeni koşullarla uzatmayı da hedefliyor. Milliyet'in haberine göre maddi konularda anlaşma sağlanırsa Vida'nın sözleşmesi 2025'e kadar uzatılacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- BioNTech aşısı yan etkileri nedir? BioNTech bağışıklık ve etkinlik oranı ne? Hamileler ve emzirenler BioNTech aşısı olabilir mi?
- Cristian Tello kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Aleksandar Mitrovic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var?
- Play-off finali! Altınordu - Altay maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Şifresiz mi?
- Trabzonspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (TS maçı izle...)
- Göztepe - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (BJK maçı izle...)
- Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig (GS haberleri)
- Kayserispor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Antalyaspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig
- Fatih Karagümrük - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Süper Lig