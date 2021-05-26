Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan flaş Domagoj Vida kararı!

Beşiktaş, senelik garanti ücreti takımın genel ortalamasının çok üstünde olan bazı isimlerle indirim için bir araya gelecek.

Yöneticilerin ilk görüşmeyi önümüzdeki günlerde Domagoj Vida ile yapacakları aktarıldı. Siyah-beyazlılar, deneyimli oyuncunun menajeriyle yapılacak görüşmede 3 milyon 700 bin euro olan yıllık ücrette ciddi bir indirim talep edecek.

Vida'nın garanti ücretinin 2,5-3 milyon euroya indirilmesi planlanıyor. Siyah-beyazlı yönetim aynı zamanda Hırvat stoperin 2022'de bitecek sözleşmesini yeni koşullarla uzatmayı da hedefliyor. Milliyet'in haberine göre maddi konularda anlaşma sağlanırsa Vida'nın sözleşmesi 2025'e kadar uzatılacak.

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