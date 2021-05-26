26 Mayıs 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan flaş Domagoj Vida kararı!

Beşiktaş'tan flaş Vida kararı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.05.2021

ve 'nı kazanarak sezonu çifte kupayla kapatan 'ta transfer harekatı başladı. İç transferde Domagoj ile sözleşme uzatmak isteyen siyah beyazlılar, Hırvat oyuncuya flaş bir teklifte bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

, senelik garanti ücreti takımın genel ortalamasının çok üstünde olan bazı isimlerle indirim için bir araya gelecek.

Yöneticilerin ilk görüşmeyi önümüzdeki günlerde Domagoj ile yapacakları aktarıldı. Siyah-beyazlılar, deneyimli oyuncunun menajeriyle yapılacak görüşmede 3 milyon 700 bin euro olan yıllık ücrette ciddi bir indirim talep edecek.

Vida'nın garanti ücretinin 2,5-3 milyon euroya indirilmesi planlanıyor. Siyah-beyazlı yönetim aynı zamanda Hırvat stoperin 2022'de bitecek sözleşmesini yeni koşullarla uzatmayı da hedefliyor. Milliyet'in haberine göre maddi konularda anlaşma sağlanırsa Vida'nın sözleşmesi 2025'e kadar uzatılacak.

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