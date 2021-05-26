26 Mayıs 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaşlı N'Koudou'dan Galatasaray'a şok sözler! "Onlara güldük"

N'Koudou'dan G.Saray'a şok sözler! Onlara güldük
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 Giriş Tarihi: 26.05.2021

’ın yıldız futbolcusu Kevin N’Koudou, şampiyonluk sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fransız oyuncu, zirve yarışında çekiştikleri 'a gönderme yaptı. 26 yaşındaki futbolcu, "Şampiyonluğun en kritik maçı Galatasaray karşılaşmasıydı. Karagümrük gibi Galatasaraylı oyuncuların soyunma odalarındaki sevinç çığlıklarına güldük! Sanki kupası kazandılar. Onlar da sevinecek. Ama biz lig bitmeden, bitmez dedik" yorumunda bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Bu sezon ligde 32 maçta 8 gol 4 asist ile oynayan Fransız futbolcu bu performansın 5 gol, 1 asistlik kısmına son 10 haftada imza attı. Hürriyet'e konuşan 26 yaşındaki futbolcu; kariyerinin en başarılı dönemini geçirdiğini belirtirken şunları söyledi: "Hedef ... 'de yakaladığımız istikrarın üstüne koyarak yolumuza devam etmeliyiz. ve ekibi sayesinde özellikle bu sezon muhteşem oynadık. Şampiyonlar Ligi'ne layık bir ile şampiyon olduk

SERGEN YALÇIN BİZİ İNANDIRDI

Şampiyonluk hayal değildi. Sezon başında teknik direktörümüz Sergen Yalçın bizi inandırdı. Ligin ilk yarısında aldığımız mağlubiyetlere rağmen teknik direktörümüz Sergen Yalçın hiç tepki göstermedi ve 'Yolumuz uzun, dikkat edin kendinize' diyerek moral verdi. Şampiyonluğun en kritik maçı karşılaşmasıydı. Karagümrük gibi Galatasaraylı oyuncuların soyunma odalarındaki sevinç çığlıklarına güldük! Sanki Şampiyonlar Ligi kupası kazandılar. Onlar da sevinecek. Ama 'Biz lig bitmeden, bitmez' dedik.

TEKNİK EKİP KARIŞMIYOR, MORAL VERİYOR

nedeniyle birçok maça oruçlu çıktım. Teknik heyet karışmıyor. Aksine moral veriyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ı diğer teknik direktörlerden ayıran özellik; futbolcuları özgür bırakması, eski teknik adamlar cep telefonu ve yemek saatini askeri kamp uygulaması yapardı. 'Bana sahada lazımsınız' diyerek bize güvenini gösterdi. Takımda Sergen Yalçın kadar en önemli isim Futbol Şube Sorumlusu 'dı. Yapıcı ve sürekli destek veren, şampiyonluğa inanmış insan."

ÜZÜLME, BİZ BEŞİKTAŞ'TA PENALTIYA ALIŞIK DEĞİLİZ

"Kaçırınca dünyalar başıma yıkıldı. Hoca maçtan sonra 'Üzülme, olarak penaltıya alışık değiliz, alışacağız' diyerek moral verdi ve daha çok çalışmamı söyledi."

N'Koudou 5. dakikada penaltı kazandıkları maçında topun başına geçip atışı kaçırmasının ardından büyük üzüntü yaşadığını söyledi. Fransız futbolcu, Süper Lig'in 35. haftasında oynanan ve 'nda 2-2 biten karşılaşmanın ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın kendisini şu sözlerle teselli ettiğini açıkladı:

İÇİMDEN GELDİ AMA...

"Ankaragücü karşısında kaçırdığım penaltıda dünyalar başıma yıkıldı. 17 maç sonra penaltı kazanmışız. O sırada herkes penaltı atmak istedi. İçimden geldi. Topu ben kaptım. Teknik direktörümüz Sergen Yalçın maçtan sonra "Üzülme, Beşiktaş olarak penaltıya alışık değiliz, alışacağız' diyerek moral verdi ve daha çok çalışmamı söyledi."

SEYİRCİSİZ, İDMAN GİBİ

26 yaşındaki yıldız seyircisiz karşılaşmaların antrenman maçları gibi geldiğini de belirtirken "Taraftar coşkusu bizleri daha çok etkiliyor. Vodafone Park'ta taraftar fark ettiriyor. Bizlere öz güven aşılıyor" dedi. N'Koudou, İngiltere ve İspanya'daki ligleri yakından takip ettiğini de ifade etti.

LİGDE SAKİN KALANLAR ZİRVE YAPTI

"Süper Lig'de en iyi kadro F.Bahçe ve G.Saray'da vardı. Ama sakin olanlar zirve yaptı. Hatayspor, Sivasspor, Göztepe, Malatyaspor çok iyi kadroya sahiptiler. Ankaragücü ligin sonlarından başarılıydı ancak küme düştü."

TÜRKİYE'DE LARIN, AVRUPA'DA BURAK YILMAZ

Türkiye'nin en iyi golcüsü şu anda Larin, Avrupa'da Burak.

İstanbul'a aşığım. Nereye gitsem ilgi görüyorum. Ayasofya Camii'ne hayran kaldım. Topkapı Sarayı, Arkeoloji Müzesi mucize tasarım.

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