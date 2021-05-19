19 Mayıs 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi!

Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 19.05.2021

Ziraat Türkiye Kupası finalinde ile karşılaşan , sahadan galibiyetle ayrılarak kupayı müzesine götürdü. Siyah-beyazlılar bu maçta saha olayları ve talimatlara aykırı hareketlerden dolayı PFDK'ya sevk edildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

(TFF) Hukuk Müşavirliği, ve kulüplerini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, İzmir'de oynanan Ziraat Türkiye Kupası final maçındaki saha olayları ve talimatlara aykırı hareketlerden dolayı PFDK'ye verildi.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz da sportmenliğe aykırı hareketi ve sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildi.

Ayrıca TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'nun futbolcusu Hüsamettin Yener de Yılport Samsunspor ile oynanan play-off maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.

Beşiktaş'tan taraftar açıklaması! haberin devamı

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