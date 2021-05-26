26 Mayıs 2021, Çarşamba

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberleri: Atiba'dan Beşiktaş'a transfer önerisi!

Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu Atiba Hutchinson, çifte şampiyonluk sonrasında beIN Sports'un ABD kanalına açıklamalarda bulundu. Kanadalı yıldız, siyah-beyazlı takıma önerdiği ismi de duyurdu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberleri: Atiba'dan Beşiktaş'a transfer önerisi!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 26.05.2021

, beIN Sports ABD kanalına şampiyonluk ve Türkiye'deki günleri hakkında röportaj verirken, 'a da transfer döneminde flaş bir isim önerdiğini açıkladı. İşte Atiba Hutchinson'ın açıklamalarından satır başları...

Son dakika spor haberleri: Atiba'dan Beşiktaş'a transfer önerisi!

"G.SARAY MAÇINI DA TAKİP ETTİK"
Çılgın bir son oldu. Türkiye'nin en büyük 3 takımı şampiyon olabilirdi. Biz daha önce bitirebilirdik ama elimizden kaymasına bir süre izin verdik ama son gün başardık. Biraz gerginlik oldu ama kendimize güveniyordum. Bir maçta her şey olabilirdi ama odaklandık. Diğer maçta ne olduğunu da takip ediyorduk ama sahaya odaklandık ve sonunda kazandık. Son düdükten sonra şampiyon olduk ve duygular çok güzeldi.

Son dakika spor haberleri: Atiba'dan Beşiktaş'a transfer önerisi!

"O MESAJA İHTİYACIMIZ VARDI"
Birçok insan telefonda sonuçları takip ediyordu. Devre arasında gerideydi ve 2-1 öne geçtiklerini duyduktan sonra öne geçmemiz gerekiyordu. Bazen o bilgiyi almak iyi olmayabilir ama bizim o mesaja ihtiyacımız vardı ve sonra penaltı ile golü attık, maçı aldık.

Son dakika spor haberleri: Atiba'dan Beşiktaş'a transfer önerisi!

Bir şehirde 2 kupa birden aldık, İzmir'de 2 kupa kazandık. Otelde kutlamalar yaptık. Çok çılgın şeyler değildi ama birlikte zaman geçirdik, uzun sezon sonrasında kutlamaya ihtiyacımız vardı. Havuzbaşında kutlamalar yaptık ve sonra kupa finaline hazırlandık. bir süredir iki kupa birden kazanmamıştı ve bunu yapmak istiyorduk, odaklandık, bir başka harika gece geçirdik ve kupayı da kazandık. Harikaydı.

Son dakika spor haberleri: Atiba'dan Beşiktaş'a transfer önerisi!

"NASIL OYNAYACAĞIMIZI ÇÖZDÜK"
İyi bir sezon geçirdim. Yavaş başladı hepimiz için. Birbirimize alışmamız gerekiyordu. Herkes işin içine girdi, nasıl oynayacağımızı çözdük. Ben en tecrübelilerden biriyim, 8 sezon geçirdim ve nasıl oynanması gerektiğini biliyordum. Goller attım, asistler yapmaya başladım. Oyunumuz çok etkili oldu, birbirimize yardım ettik, birbirimizi ittik ki bu çok önemli, böylece iyi bir sezon geçirdik ve bu yüzden çok mutluyum.

Son dakika spor haberleri: Atiba'dan Beşiktaş'a transfer önerisi!

"LARYEA'YI BEŞİKTAŞ'A ÖNERDİM"
Toronto'da oynayan 26 yaşındaki sağ bek Richmond Laryea'nın potansiyeli var. Kendine güveni var, iyi bir ayağı var, defansif olarak güçlü. Avrupa'da iyi bir oyuncu olacak. Kulübümle birkaç kez görüştüğümde ondan bahsettim, onu transfer etmelerini söyledim. Avrupa'da başka takımlarda da oynayabilir.

Son dakika spor haberleri: Atiba'dan Beşiktaş'a transfer önerisi!

"LARIN ŞANSINI İYİ DEĞERLENDİRDİ"
Larin için çok mutluyum. Birbirimizi bir süredir biliyoruz. Şans elde ettiğinde, gerçekten iyi değerlendirdi. Goller gelmeye başladı, özgüveni yükseldi. Çok gol atabilecek bir oyuncu olduğunu biliyordum. Çok bildiği bir pozisyonda oynamadı ama her maçta oynaması ona yardım etti. Sürekli goller atmaya çalışan bir oyuncu ve defansif olarak da çok zorladı kendini. Bir golcü için geri dönüp, defansta takıma yardım etmek kolay değildir ve kendini bu yönden çok geliştirdi. Sadece goller atmadı, fark edilmeyen çok faydası oldu.

Son dakika spor haberleri: Atiba'dan Beşiktaş'a transfer önerisi!

"DAVID İÇİN MUTLUYUM, LILLE'DE ŞAMPİYON OLDU"
Kanada'nın yükselen futbolcuları var, Avrupa'nın büyük liglerinde şampiyon olan oyuncular var. Kanada için bu güzel bir şey. Bu herkesin de gözünü açacak. Bunun olması gerekiyordu, görmemiz lazımdı. Jonathan David, Lille'de şampiyon oldu. Onun için mutluyum.

Son dakika spor haberleri: Atiba'dan Beşiktaş'a transfer önerisi!

taraftarı inanılmaz. Türkiye'deki kadar tutkulu taraftarları hiçbir yerde bulamazsınız. Türkiye'ye gelirken, 'Onlara iyi çalıştığını göster ve sonra seni bir kere benimsediklerinde bırakmazlar' demişlerdi ve böyle oldu. Çok güzel bir ülke, harika bir şehirdeyim. Çocuğum burada doğru, burada çok mutluyuz.

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