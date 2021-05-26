Son dakika spor haberleri: Atiba'dan Beşiktaş'a transfer önerisi!

"LARIN ŞANSINI İYİ DEĞERLENDİRDİ"

Larin için çok mutluyum. Birbirimizi bir süredir biliyoruz. Şans elde ettiğinde, gerçekten iyi değerlendirdi. Goller gelmeye başladı, özgüveni yükseldi. Çok gol atabilecek bir oyuncu olduğunu biliyordum. Çok bildiği bir pozisyonda oynamadı ama her maçta oynaması ona yardım etti. Sürekli goller atmaya çalışan bir oyuncu ve defansif olarak da çok zorladı kendini. Bir golcü için geri dönüp, defansta takıma yardım etmek kolay değildir ve kendini bu yönden çok geliştirdi. Sadece goller atmadı, fark edilmeyen çok faydası oldu.