25 Mayıs 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Milli futbolcu Enes Ünal'dan çarpıcı yorum! "En iyisi Beşiktaş"

Enes Ünal'dan çarpıcı yorum! En iyisi Beşiktaş
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.05.2021

İspanya La Liga ekiplerinden Getafe forması giyen milli futbolcu , katıldığı bir televizyon programında Süper Lig hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Süper Lig'i yakından takip ettiğini belirten , en çok keyif veren takımın olduğunu ifade etti. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Getafe forması giyen milli oyuncu katıldığı bir televizyon programında Süper Lig'i değerlendirdi. 'ın başarılı golcüsü , Süper Lig'i yakından takip ettiğini belirterek, "Son ana kadar güzel bir şampiyonluk yarışı oldu ama kesinlikle en çok keyif veren takımın olduğunu söyleyebilirim. Çünkü oynadıkları futbol, ofansif olarak keyif verdi, göze hoş geldi" ifadelerini kullandı.

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