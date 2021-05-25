İspanya La Liga ekiplerinden Getafe forması giyen milli futbolcu Enes Ünal, katıldığı bir televizyon programında Süper Lig hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Süper Lig'i yakından takip ettiğini belirten Enes, en çok keyif veren takımın Beşiktaş olduğunu ifade etti. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Getafe forması giyen milli oyuncu Enes Ünal katıldığı bir televizyon programında Süper Lig'i değerlendirdi. A Milli Takım'ın başarılı golcüsü Enes, Süper Lig'i yakından takip ettiğini belirterek, "Son ana kadar güzel bir şampiyonluk yarışı oldu ama kesinlikle en çok keyif veren takımın Beşiktaş olduğunu söyleyebilirim. Çünkü oynadıkları futbol, ofansif olarak keyif verdi, göze hoş geldi" ifadelerini kullandı.

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