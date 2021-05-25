25 Mayıs 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta Tyler Boyd kararsızlığı! Sivasspor'da kalacak mı?

Kartal'da Boyd kararsızlığı!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.05.2021

, gelecek oyuncular kadar takımdaki mevcut isimlere de odaklandı. Siyah beyazlılarda süre aldığı zaman boyunca eleştirilere maruz kalan Tyler Boyd'un geleceği merak konusu. Geçtiğimiz sezonda 'da kiralık olarak forma giyen ABD'li oyuncu 'a geri döndü. Beşiktaş cephesi 26 yaşındaki oyuncu için kararını teknik heyetin de raporuna göre verecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

'ta devre arasında 'a kiralanan Tyler Boyd için karar verilmedi. 'a geri dönen ABD'li futbolcu, yabancı sınırından dolayı lisansı çıkarılmasa da diğer kadro dışı kalan isimlerden farklı olarak idmanlara takımla devam etmişti. Ancak kadroya katılması beklenirken Sivasspor'a kiralanmıştı. Sivasspor Teknik Direktörü , 26 yaşındaki futbolcuyu yine istediklerini açıklarken Beşiktaş cephesi kararını teknik heyetin de raporuna göre verecek.

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