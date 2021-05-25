Beşiktaş, gelecek oyuncular kadar takımdaki mevcut isimlere de odaklandı. Siyah beyazlılarda süre aldığı zaman boyunca eleştirilere maruz kalan Tyler Boyd'un geleceği merak konusu. Geçtiğimiz sezonda Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen ABD'li oyuncu Kartal'a geri döndü. Beşiktaş cephesi 26 yaşındaki oyuncu için kararını teknik heyetin de raporuna göre verecek. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş'ta devre arasında Sivasspor'a kiralanan Tyler Boyd için karar verilmedi. Kartal'a geri dönen ABD'li futbolcu, yabancı sınırından dolayı lisansı çıkarılmasa da diğer kadro dışı kalan isimlerden farklı olarak idmanlara takımla devam etmişti. Ancak kadroya katılması beklenirken Sivasspor'a kiralanmıştı. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, 26 yaşındaki futbolcuyu yine istediklerini açıklarken Beşiktaş cephesi kararını teknik heyetin de raporuna göre verecek.

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