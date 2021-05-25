Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta gözler Manchester United'a çevrildi!
Spor Toto Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Siyah beyazlıların Devler Ligi'ne kaçıncı torbadan katılacağı ise Manchester United'a bağlı. Kırmızı şeytanların UEFA Avrupa Ligi finalinde Villarreal'i yenmesi halinde Kartal, 3. torbada yer alacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş'ın gözü Manchester United'da!.. Chelsea'nin Premier Lig'i 4. bitirmesinin ardından Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılmayı garantileyen Beşiktaş'ta gözler kaçıncı torbada yer alınacağına çevrildi. 3. ya da 4. torbada yer alacak Beşiktaş için, çarşamba günü oynanacak Avrupa Ligi finali büyük önem taşıyor. Manchester United ile Villarreal'in karşı karşıya geleceği maçta İngiliz ekibinin galip gelmesi halinde Beşiktaş, 3. torbadan kuraya katılacak. Villarreal'in galibiyeti halinde ise Beşiktaş'ın hangi torbada yer alacağı, Şampiyonlar Ligi ön elemelerinin ardından netleşecek. Bu arada ligi ikinci bitiren ve ön eleme oynama hakkı kazanan G.Saray da Avrupa Ligi finalini bekliyor. Manchester United'ın galibiyeti halinde sarı-kırmızılılar, 3. ön eleme turundan başlayacak. Villarreal'in kupayı müzesine götürmesi halinde ise Galatasaray, 2. ön eleme turundan başlayıp 3 eleme oynayacak.
BEŞiKTAŞ'A DEV RAKiPLER
1. TORBA
Atletico Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Inter, Lille, Sporting
2. TORBA
Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Juventus, PSG, Liverpool
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