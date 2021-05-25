25 Mayıs 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta gözler Manchester United'a çevrildi!

Beşiktaş'ın gözü Manchester United'da!
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.05.2021

'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, gelecek sezon 'nde mücadele edecek. Siyah beyazlıların 'ne kaçıncı torbadan katılacağı ise 'a bağlı. Kırmızı şeytanların UEFA finalinde 'i yenmesi halinde Kartal, 3. torbada yer alacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş'ın gözü 'da!.. 'nin 'i 4. bitirmesinin ardından 'ne grup aşamasından katılmayı garantileyen Beşiktaş'ta gözler kaçıncı torbada yer alınacağına çevrildi. 3. ya da 4. torbada yer alacak Beşiktaş için, çarşamba günü oynanacak finali büyük önem taşıyor. Manchester United ile 'in karşı karşıya geleceği maçta İngiliz ekibinin galip gelmesi halinde Beşiktaş, 3. torbadan kuraya katılacak. Villarreal'in galibiyeti halinde ise Beşiktaş'ın hangi torbada yer alacağı, Şampiyonlar Ligi ön elemelerinin ardından netleşecek. Bu arada ligi ikinci bitiren ve ön eleme oynama hakkı kazanan G.Saray da Avrupa Ligi finalini bekliyor. Manchester United'ın galibiyeti halinde sarı-kırmızılılar, 3. ön eleme turundan başlayacak. Villarreal'in kupayı müzesine götürmesi halinde ise , 2. ön eleme turundan başlayıp 3 eleme oynayacak.

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1. TORBA
, , , Inter, Lille, Sporting

2. TORBA
, , Sevilla, Juventus, PSG, Liverpool

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