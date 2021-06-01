Sabah'ın haberine göre; kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncuyu listesine alan yönetim, detaylı olarak tüm isimler gibi Yunan oyuncuyu da teknik direktör Sergen Yalçın'a sunacak. Hollanda Ligi'nde Venlo formasıyla mücadele eden Georgios Giakoumakis, 33 maçta 29 gol atıp 2 asist yaptı.