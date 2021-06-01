Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Georgios Giakoumakis bombası!
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Hem Süper Lig hem de Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi. Aynı başarıyı yeni sezonda da tekrarlamak isteyen siyah-beyazlılarda sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Hücum hattını güçlendirmek için arayışlarını sürdüren yönetimin, Georgios Giakoumakis'in de listeye alındığı öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
Sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hızlandı. Takımı güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, forvet transferi için düğmeye bastı.
Kiralık sözleşmesi sona eren Vincent Aboubakar ile görüşmelerini sürdüren yönetime sürpriz bir transfer önerisi geldi. Kariyerini Hollanda ekibi VVV-Venlo'da sürdüren Georgios Giakoumakis, siyah-beyazlı takıma önerildi.
Sabah'ın haberine göre; kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki oyuncuyu listesine alan yönetim, detaylı olarak tüm isimler gibi Yunan oyuncuyu da teknik direktör Sergen Yalçın'a sunacak. Hollanda Ligi'nde Venlo formasıyla mücadele eden Georgios Giakoumakis, 33 maçta 29 gol atıp 2 asist yaptı.
GEORGIOS GIAKOUMAKIS KİMDİR?
9 Aralık 1994 tarihinde Yunanistan'ın Heraklion kentinde dünyaya gelen Georgios Giakoumakis, futbola ülkesinin PO Atsaleniou takımında başladı. AO Episkopi, Platanias, AEK, OFI Girit ve Gornik Zabrze (Polonya) takımlarında da forma giyen Yunan golcü, geçtiğimiz sezon başında 200 bin Euro karşılığında VVV-Venlo'ya transfer oldu.
Yunanistan Milli Takımı ile de 6 maça çıkan ve 1 gol atan Giakoumakis'in kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor. 1.85 boyundaki santrforun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro.
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