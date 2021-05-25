Burada çok heyecan verici 3 yıl geçirdim. Hem kişisel hem de fizik olarak olgunlaştım. Bu kulüp için gelecekte en iyisini diliyorum. Bir an önce Bundesliga'ya dönmesini diliyorum." (Fotomaç)

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