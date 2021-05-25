Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın hedefi Kenan Karaman! Transferde Şampiyonlar Ligi kozu
Beşiktaş'ta gelecek sezonun hazırlıkları başladı. Önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan siyah beyazlılar, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara hız verdi. Kartal'ın ilk hedefi ise iyi bir golcü almak. Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi biten ve A Milli Takım'ımızın da başarılı oyuncularından olan Kenan Karaman ise ilk sırada. Siyah beyazlılar milli oyuncuyu Devler Ligi kozunu kullanarak ikna etmek istiyor. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş'ta yeni sezon transfer harekatı tüm hızıyla sürüyor. Ağır bir sakatlık yaşayan Cenk Tosun'un Everton'a dönecek olması, Vincent Aboubakar'ın da sözleşmesinin sona ermesi ve henüz anlaşmaya varılmaması nedeniyle forvet çalışmalarına ağırlık veren siyah-beyazlılar, rotasını Kenan Karaman'a çevirdi.
Fortuna Düsseldorf ile sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki golcü oyuncu dün ayrılığını resmen açıklarken, Beşiktaşlı yetkililer de milli yıldızla temasları hızlandırdı.
RAKAMI YÜKSEK TUTTU
Alman ekibiyle sözleşmesi biten forvete 800 bin euro + bonus teklifinde bulunan yönetim, milli futbolcunun kapıyı 1.2 milyon euro garanti paradan açması üzerine stratejisini değiştirdi.
Kartal'ın, "Bu rakam bizim düşüncemizin üzerinde. Seni kadromuzda görmek isteriz ancak senin de fedakarlık yapman gerek. Seneye Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek istemez misin, bu senin için büyük bir fırsat" diyerek oyuncuyu iknaya çalışıyor.
4 BÜYÜKLERİN GÖZDESİ
Bonservisini elinde bulunduran Kenan Karaman, Süper Lig'deki dört büyük kulübün gözdesi konumunda bulunuyor. 27 yaşındaki hücum oyuncusu, sadece Beşiktaş'ın değil, F.Bahçe, G.Saray ve Trabzonspor'un da gündeminde yer alıyor.
Bu sezon Almanya Bundesliga 2. Lig'de 28 maça çıkan Kenan Karaman, 7 gol ve 2 asistlik katkı verdi. Yönetim, tecrübeli forveti Avrupa Şampiyonası başlamadan önce ikna etmeye uğraşıyor.
73 GOL 23 ASİST YAPTI
Düsseldorf'un yanı sıra daha önce Hannover 96 ve Hoffenheim gibi takımlarda da forma giyen 27 yaşındaki milli forvet Kenan Karaman, kulüp kariyerinde toplam 277 resmi maçta 73 gol, 23 asist üretti. Kenan, milli takımda da 20 maçta 5 gol kaydetti.
VEDA MESAJI YAYINLADI
Kenan Karaman, Bundesliga ekibine şu sözlerle veda etti: "Şimdi hoşça kal deme vakti. Yoluma başka bir yerde devam edeceğim. Bütün taraftarlara, personele ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.
Burada çok heyecan verici 3 yıl geçirdim. Hem kişisel hem de fizik olarak olgunlaştım. Bu kulüp için gelecekte en iyisini diliyorum. Bir an önce Bundesliga'ya dönmesini diliyorum." (Fotomaç)
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