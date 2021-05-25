25 Mayıs 2021, Salı

GALATASARAY

Son dakika transfer haberleri: Yeni 10 numara Mısır'dan! Galatasaray Beşiktaş'tan bir adım önde

Yeni 10 numara Mısır'dan! G.Saray Beşiktaş'tan bir adım önde
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 Giriş Tarihi: 25.05.2021

Son dakika ve spor haberleri... Spor Toto 'de son haftaya kadar şampiyonluk için yarışan Beşiktaş ve Galatasaray, transferde de karşı karşıya geldi. Mısırlı futbolcu Afsha, iki takımında gündeminde yer alıyor. Galatasaray, Beşiktaş'tan bir adım önde. İşte detaylar...

Spor Toto 'de 2020-2021 sezonu geride kaldı. Beşitaş gol averajıyla ipi göğüsledi. Sezon boyunca rekabet eden ile transferde de karşı karşıya geldi. Mısırlı Afsha, Süper Lig devlerinin gündemine geldi. Mısırlı futbolcunun menajeri Abdelrahman Ismail de basınına yaptığı açıklamada Beşiktaş ve Galatasaray'ın oyuncusuyla ilgilendiğini doğrulamıştı.

MOHAMED MAGDY MORSY (AFSHA) KİMDİR?

mevkisinin dışında orta saha sağ ve merkez orta sahada görev yapabilen 25 yaşındaki oyuncu, sırasıyla , ve takımlarının formalarını giydi. 'nın da formasını giyen Afsha'nın ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Bu sezon 30 maçta 4 gol 8 asistlik performans sergiledi.

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