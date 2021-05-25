Son dakika transfer haberleri: Yeni 10 numara Mısır'dan! Galatasaray Beşiktaş'tan bir adım önde

Son dakika Beşiktaş ve Galatasaray spor haberleri... Spor Toto Süper Lig'de son haftaya kadar şampiyonluk için yarışan Beşiktaş ve Galatasaray, transferde de karşı karşıya geldi. Mısırlı futbolcu Afsha, iki takımında gündeminde yer alıyor. Galatasaray, Beşiktaş'tan bir adım önde. İşte detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de 2020-2021 sezonu geride kaldı. Beşitaş gol averajıyla ipi göğüsledi. Sezon boyunca rekabet eden Beşiktaş ile Galatasaray transferde de karşı karşıya geldi. Mısırlı Afsha, Süper Lig devlerinin gündemine geldi. Mısırlı futbolcunun menajeri Abdelrahman Ismail de Mısır basınına yaptığı açıklamada Beşiktaş ve Galatasaray'ın oyuncusuyla ilgilendiğini doğrulamıştı.

MOHAMED MAGDY MORSY (AFSHA) KİMDİR?

On numara mevkisinin dışında orta saha sağ ve merkez orta sahada görev yapabilen 25 yaşındaki oyuncu, sırasıyla Enppi SC U23, El Raja Marsa Matruh ve Pyramids FC takımlarının formalarını giydi. Mısır Milli Takımı'nın da formasını giyen Afsha'nın El Ahly Kahire ile olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. Bu sezon 30 maçta 4 gol 8 asistlik performans sergiledi.

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