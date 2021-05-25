Beşiktaş gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar ilk olarak stoper bölgesine takviye yapmak istiyor. Yönetim genç isimlere yönelirken listenin başında ise Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiği bilinen Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki stoperi Arda Kızıldağ var. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşıktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Savunmanın göbeğine takviye yapmak isteyen yönetim genç isimlerin peşinde düşerken, listenin ilk sırasında ise G.Birliği'nin 22 yaşındaki stoperi Arda Kızıldağ var. Genç futbolcuyla F.Bahçe ve G.Saray'ın da ilgilendiği ifade edilirken, uzun süredir Arda'yı takibe alan Beşiktaş'ın, oyuncuyla her konuda anlaştığı öğrenildi.

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