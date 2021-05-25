25 Mayıs 2021, Salı

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'a 22 yaşındaki stoper Arda Kızıldağ! Fenerbahçe ve Galatasaray da ilgileniyordu

F.Bahçe ve G.Saray da ilgileniyordu! Kartal bitiriyor...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 25.05.2021

gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah beyazlılar ilk olarak stoper bölgesine takviye yapmak istiyor. Yönetim genç isimlere yönelirken listenin başında ise ve 'ın da ilgilendiği bilinen 'nin 22 yaşındaki stoperi Arda Kızıldağ var. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Beşıktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Savunmanın göbeğine takviye yapmak isteyen yönetim genç isimlerin peşinde düşerken, listenin ilk sırasında ise G.Birliği'nin 22 yaşındaki stoperi Arda Kızıldağ var. Genç futbolcuyla F.Bahçe ve G.Saray'ın da ilgilendiği ifade edilirken, uzun süredir Arda'yı takibe alan 'ın, oyuncuyla her konuda anlaştığı öğrenildi.

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