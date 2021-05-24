24 Mayıs 2021, Pazartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'dan 3 isme onay çıkmadı! Beşiktaş'ta 3 ayrılık kesinleşti

Yalçın'dan 3 isme onay çıkmadı! Beşiktaş'ta ayrılıklar kesinleşti
BEŞİKTAŞ
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Güncelleme Tarihi: 24.05.2021 Giriş Tarihi: 24.05.2021

Son dakika spor haberleri: 'i şampiyon tamamlayan 'ta yeni sezon planlamalarına şimdiden başlandı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör , , ve kadro dışı olan 'ın takımdan gönderilmesini istedi. ( haberleri)

'a, tarihinin en başarılı dönemlerinden birini yaşatan teknik direktör , Hürriyet'in haberine göre gelecek sezonun kadrosuna yönelik raporunu asbaşkan 'a iletti. "Önce iç transfer çözülmeli" diyen Yalçın, bu sezon başka takımlara kiralanan , ve kadro dışı olan 'ın gönderilmesini istedi.
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