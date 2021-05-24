24 Mayıs 2021, Pazartesi
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Son dakika spor haberi: Sergen Yalçın'dan 3 isme onay çıkmadı! Beşiktaş'ta 3 ayrılık kesinleşti
Son dakika spor haberleri: Spor Toto Süper Lig'i şampiyon tamamlayan Beşiktaş'ta yeni sezon planlamalarına şimdiden başlandı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, Jeremain Lens, Tyler Boyd ve kadro dışı olan Douglas'ın takımdan gönderilmesini istedi. (BJK spor haberleri)
Beşiktaş'a, tarihinin en başarılı dönemlerinden birini yaşatan teknik direktör Sergen Yalçın, Hürriyet'in haberine göre gelecek sezonun kadrosuna yönelik raporunu asbaşkan Emre Kocadağ'a iletti. "Önce iç transfer çözülmeli" diyen Yalçın, bu sezon başka takımlara kiralanan Jeremain Lens, Tyler Boyd ve kadro dışı olan Douglas'ın gönderilmesini istedi.
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