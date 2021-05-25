Son dakika spor haberi: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması! "Maradona gelse olmaz"

Spor Toto Süper Lig'i ve Ziraat Türkiye Kupası'nı şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta, gözler transfere çevrildi. Siyah beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi, flaş açıklamalarda bulundu. Transferde beklentilerin yüksek olmaması gerektiğini ifade eden Çebi, "Şu anda limitimiz yok, yeni bir oyuncuya lisans alamayız. Rahmetli Maradona'yı mezardan çıkarıp getirsek lisans alamayız" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluk ve transfer konuları hakkında konuştu. Başkan, "Parasını ödeyemeyeceğim abuk subuk rakamlarla futbolcu getirmeyeceğiz. Kamuoyuna sesleniyorum. Krediler nedeniyle limitler ve lisans yönetmeliği var. Şu anda limitimiz yok, yeni bir oyuncuya lisans alamayız. Rahmetli Maradona'yı mezardan çıkarıp getirsek lisans alamayız" dedi. Aboubakar, Ghezzal gibi isimlerin kalıp kalmayacağı hakkında da konuşan Çebi, "Aboubakar ile sezon başında sakatlığına göre anlaşma yaptık. Duygularımla hareket etmemem gereken bir süreçteyiz. Bana en az iki sağlıklı santrfor lazım. Ghezzal şimdilik tatile gitti. Sorun yaşarsak kulübüyle yaşarız, kendisiyle yaşamayız" ifadesini kullandı.

HOCAMIZLA DEVAM EDECEĞİZ

Başkan Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın'la ilgili de "Sergen hocamızla devam edeceğiz. Onun da farklı düşüncede olduğunu zannetmiyorum" derken, Dorukhan'la yolların ayrıldığını resmen açıkladı: 'Müsaade ederseniz yurt dışında oynamak istiyorum' dedi. Ben de izin verdim. (Fotomaç)

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