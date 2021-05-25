25 Mayıs 2021, Salı
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PFDK'nın aldığı tüm kararlar şu şekilde;
"FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübünün, 18.05.2021 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübünün, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü başkanı MUSTAFA YILMAZ'ın, TFF ve mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü başkanı MUSTAFA YILMAZ'ın, TFF ve mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-b ve 10/2. maddeleri uyarınca 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 52.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
2- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 18.05.2021 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
karar verilmiştir."
PFDK'dan Beşiktaş ve Antalyaspor'a ceza!
Son dakika spor haberleri: Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fraport TAV Antalyaspor ve Beşiktaş’a 48’er bin TL para cezası verdi. (BJK spor haberleri)
PFDK, Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından aldığı kararları açıkladı. Buna göre Antalyaspor ve Beşiktaş'a mensuplarının neden olduğu saha olayları ve maske takma zorunluluğuna uyulmadığından dolayı toplam 48'er bin TL para cezası verildi. Kurul ayrıca Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz'a, TFF ve mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti nedenlerinden dolayı 45 gün hak mahrumiyeti ve toplam 76 bin 500 TL para cezası verilmesine karar verdi.
PFDK'nın aldığı tüm kararlar şu şekilde;
"FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübünün, 18.05.2021 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübünün, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü başkanı MUSTAFA YILMAZ'ın, TFF ve mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
FRAPORT TAV ANTALYASPOR Kulübü başkanı MUSTAFA YILMAZ'ın, TFF ve mensuplarına yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-b ve 10/2. maddeleri uyarınca 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 52.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)
2- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 18.05.2021 tarihinde oynanan FRAPORT TAV ANTALYASPOR-BEŞİKTAŞ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, mensuplarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
Aynı müsabakada BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, mensuplarının maske takma zorunluluğuna uymamalarından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
karar verilmiştir."
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