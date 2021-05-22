Beşiktaş'ta bu sezon gösterdiği performansla takdirleri toplayan ve çifte kupada önemli bir paya sahip olan Valentin Rosier, transfer dönemi öncesinde de en çok konuşulan oyunculardan birisi. Yıldız sağ bekin kararı, siyah beyazlı camia tarafından merakla bekleniyor. Fransız oyuncu geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Valentin Rosier, siyah-beyazlı takımda devam etmek istediğini söyledi. Sabah Gazetesi'ne konuşan Fransız sağ bek, Sporting ve Beşiktaş'ın anlaşmasını beklediğini kaydetti.

Rosier, "Bu kulübü ve taraftarı çok seviyorum. Beni aşan, kulüplerin arasında kendi konuşacakları şeyler. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde oynamak isterim. Kulübü sevdiğimi tavırlarımdan da anlayabilirsiniz. Çünkü burada kendimi rahat hissediyorum. Kulüpler bir anlaşmaya varıp ortak yolda buluşursa ben de Beşiktaş'ta kalmaktan, Vodafone Park'ta Şampiyonlar Ligi müziği ile maça çıkmaktan mutluluk duyarım." dedi.

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