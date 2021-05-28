28 Mayıs 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika transfer haberleri: Valentin Rosier'den büyük rest! Beşiktaş...

Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, geçtiğimiz yaz kiraladığı Valentin Rosier'den maksimum verim almıştı. Siyah-beyazlılar Fransız yıldızla devam etmek isterken, 24 yaşındaki oyuncudan büyük bir rest geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Son dakika transfer haberleri: Valentin Rosier'den büyük rest! Beşiktaş...
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 28.05.2021

Her fırsatta 'ta ne kadar mutlu olduğundan bahseden 'den flaş bir hamle geldi.

Son dakika transfer haberleri: Valentin Rosier'den büyük rest! Beşiktaş...

Siyah-beyazlılardaki kiralık sözleşmesi sona eren genç sağ bekin geleceği merakla konusu olurken ile temaslar başladı.

Son dakika transfer haberleri: Valentin Rosier'den büyük rest! Beşiktaş...

yönetimi şampiyonluğunda önemli bir yere sahip olan için, Portekiz kulübüne teklifini iletti.

Son dakika transfer haberleri: Valentin Rosier'den büyük rest! Beşiktaş...

Bu kez satın alma mecburiyetiyle bu transfere son noktayı koymak isteyen idareciler, Portekiz'den gelecek haberi bekliyor.

Son dakika transfer haberleri: Valentin Rosier'den büyük rest! Beşiktaş...

SPORTING'E NET MESAJ: BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞIN!

Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre, Portekiz kulübü gelecek sezon oyuncuyu kadrosunda düşünmediğini ilettiği Rosier'den "'ta devam etmek istiyorum, onlarla anlaşın" cevabını aldı.

Son dakika transfer haberleri: Valentin Rosier'den büyük rest! Beşiktaş...

BAŞKA TAKIMA GİTMEK İSTEMİYOR!
'dan talipleri olduğu belirtilen 'in 'ta kalmayı istediği için gelen teklifleri geri çevirdiği ortaya çıktı.

Son dakika transfer haberleri: Valentin Rosier'den büyük rest! Beşiktaş...

Geçtiğimiz sezon formasıyla ve 'nda 37 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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