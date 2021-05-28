Son dakika transfer haberleri: Valentin Rosier'den büyük rest! Beşiktaş...
Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, geçtiğimiz yaz kiraladığı Valentin Rosier'den maksimum verim almıştı. Siyah-beyazlılar Fransız yıldızla devam etmek isterken, 24 yaşındaki oyuncudan büyük bir rest geldi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
Her fırsatta Beşiktaş'ta ne kadar mutlu olduğundan bahseden Valentin Rosier'den flaş bir hamle geldi.
Siyah-beyazlılardaki kiralık sözleşmesi sona eren genç sağ bekin geleceği merakla konusu olurken Sporting ile temaslar başladı.
Beşiktaş yönetimi şampiyonluğunda önemli bir yere sahip olan Valentin Rosier için, Portekiz kulübüne teklifini iletti.
Bu kez satın alma mecburiyetiyle bu transfere son noktayı koymak isteyen idareciler, Portekiz'den gelecek haberi bekliyor.
SPORTING'E NET MESAJ: BEŞİKTAŞ'LA ANLAŞIN!
Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre, Portekiz kulübü gelecek sezon oyuncuyu kadrosunda düşünmediğini ilettiği Rosier'den "Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum, onlarla anlaşın" cevabını aldı.
BAŞKA TAKIMA GİTMEK İSTEMİYOR!
Avrupa'dan talipleri olduğu belirtilen Valentin Rosier'in Beşiktaş'ta kalmayı istediği için gelen teklifleri geri çevirdiği ortaya çıktı.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 37 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 3 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
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