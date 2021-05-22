Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta büyük soru işareti! Aboubakar, Ghezzal ve Rosier zorlayacak
Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, çifte kupanın sevincini yaşadı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan Kartal'ın kadrosunda bazı soru işaretleri var. Özellikle ligin son düzlüğünde ciddi sıkıntı yaşayan Sergen Yalçın, takviyelerden önce elindeki oyuncuları kaybetmek istemiyor. İşte Beşiktaş'taki büyük soru işareti... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Beşiktaş'ta transfer çalışmaları ara vermeden başladı. Kartal'da 5'i kiralık 10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.
Sözleşmesi sona eren Dorukhan de Kartal'ın kendisine yaptığı son teklifi de kabul etmeyip takımdan ayrıldı.
3 iSiM KARTAL'I ZORLAYACAK
Ligdeki son 6 maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Aboubakar'ın sözleşmesi tartışma konusu olurken yönetim menajeriyle sıkı bir pazarlık içinde.
Beşiktaşlılar, Rosier için de Sporting ile temasta. Bonservis ya da yeniden kiralama için görüşen siyah- beyazlılar, şartları zorlayacak. (Fotomaç)
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