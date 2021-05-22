22 Mayıs 2021, Cumartesi

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta büyük soru işareti! Aboubakar, Ghezzal ve Rosier zorlayacak

Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş, çifte kupanın sevincini yaşadı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hazırlanan Kartal'ın kadrosunda bazı soru işaretleri var. Özellikle ligin son düzlüğünde ciddi sıkıntı yaşayan Sergen Yalçın, takviyelerden önce elindeki oyuncuları kaybetmek istemiyor. İşte Beşiktaş'taki büyük soru işareti... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta büyük soru işareti! Aboubakar, Ghezzal ve Rosier zorlayacak
BEŞİKTAŞ
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 22.05.2021 Giriş Tarihi: 22.05.2021

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları ara vermeden başladı. Kartal'da 5'i kiralık 10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta büyük soru işareti! Aboubakar, Ghezzal ve Rosier zorlayacak

Kiralıklardan , Montero, , ve ; bonservisi bulunan isimlerdense , , Aboubakar, ve , Beşiktaş'a kağıt üzerinde veda eden isimler oldu.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta büyük soru işareti! Aboubakar, Ghezzal ve Rosier zorlayacak

'dan yarım sezonluğuna kiralanan ve geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak 'in dışında Kayseri'den kiralanan ile A. Madrid'den gelen Montero yeni sezonda Beşiktaş forması giymeyecek.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta büyük soru işareti! Aboubakar, Ghezzal ve Rosier zorlayacak

Sözleşmesi sona eren de Kartal'ın kendisine yaptığı son teklifi de kabul etmeyip takımdan ayrıldı.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta büyük soru işareti! Aboubakar, Ghezzal ve Rosier zorlayacak

Siyah-beyazlılarda kalacaklar da netleşiyor. 'nın 1 yıl daha forma giymesi, Töre'nin de +1 yıllık opsiyonunun kullanılması beklenirken 'nun da sözleşmesi uzatılacak.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta büyük soru işareti! Aboubakar, Ghezzal ve Rosier zorlayacak

3 iSiM KARTAL'I ZORLAYACAK
Ligdeki son 6 maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Aboubakar'ın sözleşmesi tartışma konusu olurken yönetim menajeriyle sıkı bir pazarlık içinde.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta büyük soru işareti! Aboubakar, Ghezzal ve Rosier zorlayacak

Asist kralı için ise ile masaya oturmaya hazırlanan yönetim, bonservis konusunu çözmeye çalışacak.

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta büyük soru işareti! Aboubakar, Ghezzal ve Rosier zorlayacak

Beşiktaşlılar, için de Sporting ile temasta. Bonservis ya da yeniden kiralama için görüşen siyah- beyazlılar, şartları zorlayacak. (Fotomaç)

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BEŞİKTAŞ HABERLERİ
Rosier kalacak mı? Kendisi açıkladı Rosier kalacak mı? Kendisi açıkladı
Flaş sözler! Sergen Yalçın'ın zam istemesi... Flaş sözler! "Sergen Yalçın'ın zam istemesi..."
Yalçın'dan flaş istek! F.Bahçe'de talip olmuştu... Yalçın'dan flaş istek! F.Bahçe'de talip olmuştu...
DİĞER HABERLER
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör