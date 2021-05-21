21 Mayıs 2021, Cuma

BEŞİKTAŞ

Son dakika Beşiktaş haberi: Necip Uysal dünya evine girdi

Necip Uysal dünya evine girdi
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 21.05.2021

'ta forma giyen dünya evine girdi. Yıldız oyuncu ile Beşkardeşler'in nikah şahitliğini kulüp başkanı yaptı.

Beşiktaşlı futbolcu , Beşkardeşler ile evlendi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Necip Uysal ile Nur Beşkardeşler'in nikah şahitliğini kulüp başkanı yaptı.
Açıklamada, "Necip-Nur çiftini tebrik eder, kendilerine ömür boyu mutluluklar dileriz" ifadeleri yer aldı.

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