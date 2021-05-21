21 Mayıs 2021, Cuma
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Necip Uysal ile Nur Beşkardeşler'in nikah şahitliğini kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi yaptı.
Son dakika Beşiktaş haberi: Necip Uysal dünya evine girdi
Beşiktaş'ta forma giyen Necip Uysal dünya evine girdi. Yıldız oyuncu ile Nur Beşkardeşler'in nikah şahitliğini kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi yaptı.
Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, Nur Beşkardeşler ile evlendi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Necip Uysal ile Nur Beşkardeşler'in nikah şahitliğini kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi yaptı.
Açıklamada, "Necip-Nur çiftini tebrik eder, kendilerine ömür boyu mutluluklar dileriz" ifadeleri yer aldı.
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