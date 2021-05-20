20 Mayıs 2021, Perşembe

BEŞİKTAŞ

Son dakika spor haberi: Beşiktaş Antalyaspor'dan Gökdeniz Bayrakdar'ı kadrosuna katmak istiyor!

Gökdeniz bombası! Transfer girişimleri başladı
BEŞİKTAŞ
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Giriş Tarihi: 20.05.2021

'de ve 'nda şampiyonluğa ulaşan , gelecek sezonun hazırlıklarına başladı. Önümüzdeki sezon 'nde de mücadele etmeye hazırlanan , kadrosuna bir çok transfer yapmak istiyor. Ligde bu sezon formasıyla gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine toplayan için siyah beyazlılar girişimlere başladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi ( haberleri)

Sezonu şampiyon tamamlayan transferde düğmeye bastı. Siyah-Beyazlı takım forması giyen 19 yaşındaki forvet 'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

TORUNOĞULLARI İLGİLENİYOR

Geçen sezon 'da forma giydiği dönemde de Beşiktaş golcü oyuncuyla ilgilenmiş ancak oyuncu ve kulübünün tercihi Antalyaspor olmuştu. 'te yer alan habere göre; Siyah-Beyazlı yönetici 'nın bu tranfserle bizzat ilgilendiği ve bu tranfser döneminde bitirmeye hazırlandığı gelen haberler arasında.

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İLK SEZONUNDA ŞOV YAPTI

Antalyaspor formasıyla bu sezon 37 maça çıkan 19 yaşındaki golcü oyucu 8 gol atma başarısı gösterdi. Gökdeniz Bayrakdar'ın kulübü Antalyaspor ile 2025 yılı Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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