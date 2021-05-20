Son dakika spor haberi: Beşiktaş Antalyaspor'dan Gökdeniz Bayrakdar'ı kadrosuna katmak istiyor!
Spor Toto Süper Lig'de ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, gelecek sezonun hazırlıklarına başladı. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele etmeye hazırlanan Kara Kartal, kadrosuna bir çok transfer yapmak istiyor. Ligde bu sezon Antalyaspor formasıyla gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine toplayan Gökdeniz Bayrakdar için siyah beyazlılar girişimlere başladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (BJK haberleri)
Sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş transferde düğmeye bastı. Siyah-Beyazlı takım Antalyaspor forması giyen 19 yaşındaki forvet Gökdeniz Bayrakdar'ı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
TORUNOĞULLARI İLGİLENİYOR
Geçen sezon Kocaelispor'da forma giydiği dönemde de Beşiktaş golcü oyuncuyla ilgilenmiş ancak oyuncu ve kulübünün tercihi Antalyaspor olmuştu. Fanatik'te yer alan habere göre; Siyah-Beyazlı yönetici Erdal Torunoğulları'nın bu tranfserle bizzat ilgilendiği ve bu tranfser döneminde bitirmeye hazırlandığı gelen haberler arasında.
İLK SEZONUNDA ŞOV YAPTI
Antalyaspor formasıyla bu sezon 37 maça çıkan 19 yaşındaki golcü oyucu 8 gol atma başarısı gösterdi. Gökdeniz Bayrakdar'ın kulübü Antalyaspor ile 2025 yılı Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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